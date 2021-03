माझा गांव- सुंदर गांव या अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील अख्खे गाव गुलाबी

निवघाबाजार (जिल्हा नांदेड ) : माझा गाव- सुंदर गाव या अभियानातंर्गत साप्ती (ता. हदगाव) येथे संपूर्ण गावाला एकच रंग ( कलर ) दिल्याने गावाला एकीचे बळ प्राप्त झाले आहे. हे गाव जिल्ह्यातील गुलाबी गाव म्हणून नावारुपास आले आहे. येथून जवळच असलेल्या साप्ती या गावाची हदगांव तालुक्यातून माझा गाव- सुंदर गाव या योजनेत निवड झाली. यामुळे गावात दररोज स्वच्छता अभियान राबविले जात असून, रस्त्यालगत झाडे लावण्यात आले आहेत. गावातील सांडपाणी गावातच मुरविल्याने गावातील विहीरी व बोअरच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमचा मिटला आहे. तर गावातील प्रत्येक कुटुंबातील नागरीक नियमीत शौचालयाचा वापर करत आहेत. एवढेच नव्हे तर, गावातील प्रत्येक घराला एकच रंग देण्याचे ठरले असल्याने रंग देण्याचे काम पुर्णत्वास गेले आहे. यामुळे एकीचे बळ निर्माण झाले आहे. संपुर्ण साप्ती सुंदर व स्वच्छ दिसत असून लवकरच तालुक्यात प्रथम नाही, तर नांदेड जिल्ह्यात प्रथम आणण्याचा मानस साप्ती ग्रामस्थानी घेतला आहे. गावाची तालूक्यातून निवड झाल्याने गावात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, गटविकास अधिकारी केशव गड्डापोड यानी भेटी दिल्या असून, दररोज अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, ग्रामसेवक, डॉक्टर भेटी देत गावकऱ्यांना सुचना करत आहेत. प्रथमत: या गावानी आधी गावात स्वच्छता राबवून गावातील सांडपाणी गावात जिरविले, तसेच गावातील जो ग्रामस्थ संपूर्ण वर्षाची ग्रामपंचायतची घरपट्टी व नळपट्टी भरतो. अशाना दळण व दररोज फिल्टरचे विस लिटर शुद्ध पाणी मोफत दिल्याने गावातील प्रत्येक ग्रामस्थ आपली घरपटी व नळपटी भरून ग्रामपंचायतला सहकार्य करतो. यामुळे ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळाल्याने गावातील विकासाला चालना मिळाली, गावातील महिला आपला परिसर दररोज सकाळी, व संध्याकाळी झाडून निर्मळ केल्यानंतर घरापुढे रांगोळी काढतात. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: My Village- An entire village in Nanded district is pink under the 'Beautiful Village' campaign