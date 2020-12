नांदेडला मंगळवारी ११ पॉझिटिव्ह तर २८ बरे; २७६ जणांवर उपचार सुरू 

नांदेड - कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या गेल्या दोन चार दिवसांपासून कमी झाली असून मंगळवारी (ता. १५) अकरा जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले तर २८ कोरोना बाधितांवर उपचार करून त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली. दिवसभरात एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. दरम्यान, एकूण २७६ रुग्णांवर उपचार सुरू असून त्यापैकी १४ रुग्णांची प्रकृती अतिगंभीर आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी ही माहिती दिली. मंगळवारी सायंकाळी प्राप्त झालेल्या ६८३ अहवालांपैकी ६७१ अहवाल निगेटिव्ह आले तर ११ अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यापैकी नांदेड महापालिका क्षेत्रातील सहा, नायगाव तालुक्यातील एक, देगलूर एक, कंधार एक, मुखेड एक आणि नागपूर येथील एका रुग्णाचा समावेश आहे. दिवसभरात एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही त्यामुळे जिल्ह्यातील बाधित मृत रुग्णांची संख्या ५६१ आहे. हेही वाचा - कुटुंबियांच्या शोधासाठी पाकिस्तानमधून परतलेली गीता नांदेडमध्ये दाखल १९ हजार ८३८ रुग्ण झाले बरे

दिवसभरात २८ कोरोना बाधित रुग्णांना औषधोपचारानंतर सुटी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सुटी देण्यात आलेल्या आत्तापर्यंतच्या रुग्णांची संख्या १९ हजार ८३८ झाली आहे. विष्णुपुरीतील शासकीय रुग्णालयातील तीन, जिल्हा रुग्णालयातील चार, महापालिका अंतर्गत एनआरआय भवन आणि गृह विलगीकरणातील १२, मुखेड कोविड रुग्णालयातील चार आणि खासगी रुग्णालयातील पाच अशा एकूण २८ जणांचा त्यात समावेश आहे. २७६ रुग्णांवर उपचार सुरू

सध्या २७६ रुग्णांवर उपचार सुरू असून त्यामध्ये विष्णुपुरीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात २७, जिल्हा रुग्णालयात २७, नवीन इमारतीत २०, मुखेड कोविड रुग्णालयात सहा, देगूलरला पाच, हदगावला सहा, किनवटला तीन, नांदेड महापालिका अंतर्गत गृह विलगीकरणात १२७, जिल्ह्यातील तालुक्यातंर्गत गृह विलगीकरणात ३२, हैदराबाद येथील संदर्भित एक आणि खासगी रुग्णालयातील २२ रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत विष्णुपुरीच्या शासकीय रुग्णालयात १६६ तर जिल्हा रुग्णालयात ६८ खाटांची उपलब्धता असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण ९५.०५ टक्के आहे. हेही वाचलेच पाहिजे - Video - नांदेडमध्ये सरसकट पिकविम्यासाठी शेतकरी संघटनेचे धरणे आंदोलन नांदेड कोरोना मीटर एकूण पॉझिटिव्ह - २० हजार ८७१

एकूण बरे - १९ हजार ८३८

एकूण मृत्यू - ५६१

मंगळवारी पॉझिटिव्ह - ११

मंगळवारी बरे - २८

मंगळवारी मृत्यू - शून्य

उपचार सुरू - २७६

अतिगंभीर रुग्ण - १४

प्रलंबित स्वॅब - ४४५

