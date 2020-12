नांदेडला ६० कोरोनाबाधितांची भर तर दोघांचा मृत्यू 

नांदेड - जिल्ह्यात मंगळवारी (ता. २२) सायंकाळी पाच वाजता आलेल्या अहवालानुसार ६० व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. त्यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे ३२ तर ॲन्टीजेन किट्स तपासणीद्वारे २८ बाधित आले. त्याचबरोबर दिवसभरात उपचार घेत असलेल्या ४० कोरोनाबाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली.



मंगळवारी आलेल्या ९०४ अहवालांपैकी ८३८ अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता २१ हजार १४९ एवढी झाली असून यातील २० हजार ७५ बाधितांना औषधोपचारानंतर सुटी देण्यात आली आहे. एकुण ३१२ बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील १५ बाधितांची प्रकृती अतीगंभीर स्वरुपाची आहे. मंगळवारी (ता. २२) मुदखेड तालुक्यातील मेंडका येथील ८५ वर्षाच्या एका महिलेचा जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे तसेच माहूर येथील ६० वर्षाच्या एका पुरुषाचा किनवट कोविड रुग्णालय येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. आजपर्यंत कोरोनामुळे जिल्ह्यातील ५६५ व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. हेही वाचा - नांदेड - वाघाळा महापालिकेत ‘स्थायी’च्या आठ सदस्यांची निवड

घरी बरे होण्याचे प्रमाण ९४.९२ टक्के

मंगळवारी बरे झालेल्या बाधितांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरीतील चार, महापालिका अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण २०, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल आठ, खासगी रुग्णालय आठ असे एकूण ४० बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुटी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण ९४.९२ टक्के आहे. आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड महापालिका क्षेत्रात २३, देगलूर तालुक्यात एक, कंधार तीन, नांदेड ग्रामीण एक, मुखेड तीन, नायगाव एक असे एकुण ३२ बाधित आढळले. तर अँन्टिजेन तपासणीद्वारे नांदेड महापालिका क्षेत्र १४, देगलूर तालुक्यात तीन, माहूर दोन, कंधार एक, यवतमाळ एक, भोकर एक, हदगाव एक, मुखेड तीन, लोहा एक, हैदराबाद एक असे एकुण २८ बाधित आढळले. ३१२ बाधितांवर औषधोपचार सुरु

सध्या जिल्ह्यात ३१२ बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे २६, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे १४, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल (नवी इमारत) येथे १९, मुखेड कोविड रुग्णालय १६, देगलूरला २०, हदगावला नऊ, किनवटला एक, नांदेड महापालिका अंतर्गत गृह विलगीकरण १५३, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण २९, औरंगाबाद येथे संदर्भीत एक, खासगी रुग्णालयात २४ आहेत. मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे १६३ तर जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे ७५ एवढी खाटांची संख्या रुग्णालयात उपलब्ध आहे. हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड - बिदर रेल्वे मार्गसाठी जमीन अधिग्रहणासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांचे निर्देश नांदेड कोरोना मीटर एकुण स्वॅब - एक लाख ७२ हजार ४४२

एकुण निगेटिव्ह - एक लाख ४७ हजार २१६

एकुण पॉझिटिव्ह - २१ हजार १४९

एकूण बरे - २० हजार ७५

एकुण मृत्यू - ५६५

प्रलंबित स्वॅब - ४७४

सध्या उपचार सुरू - ३१२

अतिगंभीर प्रकृती - १५

