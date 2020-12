नांदेड जिल्ह्यात खरिपासह रब्बीत केवळ ५१ टक्के पिककर्ज वाटप 

नांदेड - जिल्ह्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी दोन हजार ५३९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट प्रशासनाने बॅंकांना दिले होते. यंदा पिककर्ज माफ होऊनही आजपर्यंत जिल्ह्यात दोन्ही हंगामात ५१ टक्के पिककर्जाचे वाटप केले आहे. परंतु यात सर्वाधिक शाखा असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी खरिप व रब्बी मिळून केवळ २६ टक्केच पिककर्ज वाटप केले आहे. तर जिल्हा बॅंकेने ११९ टक्के व ग्रामिण बॅंकने १०२ पिककर्ज वाटप करुन उदिष्ट्यपूर्ती केली आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाकडून देण्यात आली. सततच्या नैसर्गीक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरिप तसेच रब्बी हंगामात खत-बि-बियाणे घेणे सोइचे व्हावे यासाठी शासन विविध बॅंकांच्या माध्यमातून पिककर्जाची उपलब्धता करुन दिली जाते. यासाठी जिल्हास्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी खरीप हंगामात दोन हजार ३१ कोटी तर रब्बीसाठी ५०७ कोटी असे एकूण दोन हजार ५३९ कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट २८ बॅंकांच्या वेगवेगळ्या शाखांना दिले होते. हेही वाचा - कुटुंबियांच्या शोधासाठी पाकिस्तानमधून परतलेली गीता नांदेडमध्ये दाखल कर्ज मागणी करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक

यंदा शेतकऱ्यांचे पीककर्ज झाल्याने कर्ज मागणी करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक होते. तर कोरोना विषाणूच्या उपाययोजनेत लागू केलेल्या लॉकडाउनमध्ये अडकल्याने पिककर्ज वाटपाचे काम ठप्प होते. परंतु अनलॉकनंतरही पिककर्ज वाटपाला जिल्ह्यात फारशी गती आली नाही. जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी खरिपासाठी ५६ हजार ८३ खातेदारांना ४१८ कोटी ५४ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून ५७ हजार ८४ शेतकऱ्यांना दोन २७७ कोटी ५० लाख तर महाराष्ट्र ग्रामिण बॅंकेने ५१ हजार १६२ शेतकऱ्यांना ३२३ कोटींचे कर्ज वाटल केले आहे. खरिपात एसबीआय बॅंकेने केवळ २६ टक्केच पिककर्ज वाटप केले आहे. हेही वाचलेच पाहिजे - Video - नांदेडमध्ये सरसकट पिकविम्यासाठी शेतकरी संघटनेचे धरणे आंदोलन दोन्ही हंगामात एक हजार ३०८ कोटींचे कर्ज वाटप

रब्बी हंगामात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी ३१ हजार ५१८ शेतकऱ्यांना २४३ कोटी ८३ लाखाचे कर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने शुन्य तर महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेने सात हजार ८५८ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी आठ लाखांचे पिककर्ज वाटप केले आहे. याप्रमाणे खरिप व रब्बीत कर्जवाटपात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने ११९ टक्क्यानुसार ५७ हजार ८४ शेतकऱ्यांना २७७ कोटी ७७ लाखांचे कर्ज वाटल केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेने ३४ टक्क्यानुसार ८७ हजार ६०१ शेतकऱ्यांना ६६२ कोटी ३७ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. तर ग्रामीण बॅंकेने १०२ टक्क्यानुसार ५९ हजार २० शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी ८० लाखाचे पिककर्ज वाटप केले आहे. दोन्ही हंगामात ५१.५४ टक्क्यानुसार एकूण दोन लाख तीन हजार ७०५ सभासदांना एक हजार ३०८ कोटींचे कर्ज वाटप केल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाकडून देण्यात आली.



