नांदेड जिल्ह्यात बोगस सोयाबीन प्रकरणी केवळ ५४३ शेतकऱ्यांना मिळाली भरपाई 

नांदेड - यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यात २३ हजार ५७९ शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे केल्या होत्या. याबाबत प्रशासनाने संबधीत कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेशीत केले होते. परंतु नांदेडमध्ये केवळ ५४३ शेतकऱ्यांना बियाणे तसेच रोख रक्कमेच्या स्वरुपात १९ लाखांची भरपाई मिळाली आहे. यात बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात नकारघंटा दर्शविल्याचे दिसून येत आहे. खरिप हंगामात सोयाबीन पेरणीनंतर बियाणे उगवले नसल्यामुळे जिल्ह्यात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. खासगी कंपन्यांनी बोगस बियाणे दिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दुबार तसेच काही जणांना तिबार पेरणी करावी लागली होती. तक्रारीत वाढ झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने उपविभाग तसेच तालुकास्तरावर याबाबत समिती स्थापन करुन चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्ह्यात बियाणे उगवले नसल्याच्या २३ हजार ५७९ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात महाबीज कंपनीचे बियाणे निघाले नसल्याच्या एक हजार दोन तर खासगी कंपन्यांचे बियाणे निघाले नसल्याच्या २२ हजार ५७८ तक्रारींचा समावेश असल्याची माहिती संबंधित कृषि विभागाने दिली. हेही वाचा - नांदेड : कापूस उत्पादक शेतकरी ऐन दिवाळीमध्ये अडचणीत केवळ ५४३ शेतकऱ्यांना भरपाई

या तक्रारीच्या अनुषंगाने समितीमार्फत पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना संबधीत कंपनीला भरपाइ देण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. परंतु नांदेड जिल्ह्यात केवळ ५४३ शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आली. यात ८१ शेतकऱ्यांना २०७ बॅग देण्यात आल्या. तर ३२० शेतकऱ्यांना १९ लाख ६९ हजार ५४० रुपयांची भरपाई देण्यात आली तसेच १४२ शेतकऱ्यांनी विना मोबदला अर्ज मागे घेतल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड ः कंधारची ‘एसबीआय’ बनली दलालांचा अड्डा शेतकऱ्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष

यात महाबीजकडून नऊ शेतकऱ्यांना २० बॅग देण्यात आल्या तर ५५ शेतकऱ्यांना चार लाख एक हजार ८२० रुपयांची भरपाई देण्यात आली. खासगी कंपन्यांकडून ७२ शेतकऱ्यांना १८७ बॅग देण्यात आल्या तर २६५ शेतकऱ्यांना १५ लाख ६७ हजार ७२० रुपये भरपाई देण्यात आली. २३ हजार ५४३ तक्रारीपैकी ६८५ तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत. परंतु अद्याप २२ हजार ८५८ तक्रारकर्त्यांना भरपाई मिळाली नाही. यात काही बड्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याबाबत तत्काळ मदत देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडे केली आहे. नुकसान भरपाई मिळाली तर रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी कामाला येईल, असेही काही शेतकऱ्यांनी मत व्यक्त केले आहे.

Web Title: In Nanded district, only 543 farmers got compensation in bogus soybean case, Nanded news