नांदेड : पीकविम्याच्या परताव्यासाठी शेतकरी संघटनेचा शनिवारी मेळावा

नांदेड - शेतकरी संघटनेच्या वतीने पीकविम्याच्या परताव्यासाठी शनिवार (ता. १२) डिसेंबर रोजी दुपारी एक वाजता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर शेतकरी व शेतकरी संघटनेचा मेळावा आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे ऍड. धोंडिबा पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत गुरूवारी दिली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे नेते गुणवंत पाटील हंगरेकर उपस्थित होते. सन 2020 मध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस इत्यादी पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी भरला होता. यावर्षी कधी नाही ते परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्याने सोयाबीन पूर्णत: उद्‌ध्वस्त झाले. फळबागा उजाड झाल्या. शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळायला पाहिजे होता. पण इफ्को टोकियो या कंपनीने जाचक अटी लादल्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळू शकत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसून नुकसान झाले. हेही वाचा - Success Story : संग्राम कागणे ठरला कंधार तालुक्यातील पहिला रेल्वे चालक - नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाख 48 हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता. त्यातील फक्त 72 हजार जणांना पीकविमा मंजूर झाला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर झाला नाही. या शेतकऱ्यांनी पीकविम्यापोटी तब्बल 600 कोटी रूपये भरले होते. मात्र संबंधित शेतकऱ्यांना केवळ 63 कोटी मिळाले आहेत, असेही शेतकरी संटघनेच्या नेत्यांनी नमूद केले. हेक्टरी 10 हजार रूपये नुकसान भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. काहीजणांना एक-एक हजार रूपये नुकसान भरपाई देऊन राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे, अशी संतप्त भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

Web Title: Nanded: Farmers' Association should meet on Saturday to return the crop nanded news