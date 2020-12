नांदेड : १४ लाखाच्या मागणीवरुन लाईनमनची उमरीत आत्महत्या  

उमरी (जिल्हा नांदेड) : सतत होणाऱ्या पैशाच्या मागणीला कंटाळून एका लाईनमनने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना शनिवार (ता. पाच) सायंकाळी पाचच्या सुमारास तळेगाव (ता. उमरी) शिवारात उघडकीस आली. या प्रकरणी उमरी पोलिस आत्महत्येचे कारण शोधत असून तुर्त तरी मयत लाईनमनच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन चार जणांवर आत्महत्या करण्यास परावृत केले म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महावितरणचे सबसेंटर ढोलउमरी (ता. उमरी) येथे कार्यरत असलेले लाईनमन साईनाथ देवीदास राजेपवाड (वय- २७) रा. तळेगाव (ता. उमरी) येथील रहिवाशी होता. त्याला त्याच्या ओळखीचे सतीश तुकाराम बादलवाड व इतर तीनजण १४ लाख रुपयांची सतत मागणी करीत होते. या मागणीचा मानसिक ञास होत असल्याने अखेर या त्रासाला कंटाळून तळेगाव येथील स्व: ताच्या शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हेही वाचा - नांदेड : देहदानातून जीवनदान देण्याचा पाच ज्येष्ठ महिलांचा संकल्प - पोलिसानी दिलेल्या माहितीनुसार महावितरणच्या सबसेंटर ढोलउमरी येथे कार्यरत असलेले साईनाथ देवीदास राजेपवाड (वय २७) रा.तळेगाव ता.उमरी याच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या त्याच्या काही मित्रांचे नावे टाकून देवीदास नागनाथ राजेपवाड (वय ५९) यांच्या फिर्यादीवरुन उमरी पोलिस ठाण्यातआरोपी सतीश तुकाराम बादलवाड रा. उमरी व त्याच्या तीन साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सदरचे १४ लाख रुपये हे कशाचे होते व ते का मागणी करत होते याचा तपास पोलिस करत आहेत. उपविभागीय पोलिस आधिकारी गोपाळ राजनकर व पोलिस निरीक्षक दताञय निकम यांनी घटनास्थळाला भेट दिली आहे. लाईनमनचा मृतदेह उमरी ग्रामीण रुग्णालयात आणुन शवविच्छेदनानंतर राञी उशिरा पोलिसांनी मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. तपास पोलिस निरीक्षक दत्ताञय निकम करत आहेत. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

