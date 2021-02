नांदेड : खुरगाव येथे दहा दिवसीय श्रामणेर प्रशिक्षण शिबिरात अनेकांचा समावेश

नांदेड - तालुक्यातील खुरगाव, नांदुसा (ता. अर्धापूर) रिसरातील ऋषिपठण बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र येथे माघ पौर्णिमेनिमित्त दहा दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले असून प्रशिक्षण केंद्रातील भिक्खू संघ मार्गदर्शन करणार आहेत. हे शिबिर ता. १७ फेब्रुवारी पासून ता. २७ फेब्रुवारीपर्यंत राहणार आहे, अशी माहिती प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक भदंत पंय्याबोधी थेरो यांनी दिली. माघ पौर्णिमेला बौद्ध धम्मात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तथागत गौतम बुद्धांनी वैशालीतील वेलाग्राममध्ये ४५ वा वर्षावास केला होता. तसेच माघ पौर्णिमेलाच त्यांनी भंते आनंदाला सांगितले की, बरोबर तीन महिन्यांनी वैशाखी पौर्णिमेला तथागत महानिर्वाण स्विकारणार आहेत. त्यामुळे ही पौर्णिमा बौद्ध राष्ट्रांत महत्वाची मानली जाते. याचेच औचित्य साधून खुरगाव येथील श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्रात येत्या ता. १७ फेब्रुवारी ते ता. २६ फेब्रुवारी पर्यंत १० दिवस श्रामणेर दीक्षा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दहा दिवसात भदंत पंय्याबोधी थेरो यांच्यासह भदंत मेत्तानंद, भदंत संघरत्न, भंते चंद्रमणी, भंते धम्मकिर्ती, भंते सुदर्शन, भंते श्रद्धानंद, भंते शिलभद्र, भंते सदानंद हे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कालावधीत विविध पूजा पाठ, गाथापठण व बौद्ध जीवन दिनचर्या यासंबंधीची शिकवण दिली जाणार आहे. तरी इच्छुकांनी नावनोंदणी करावी असे आवाहन प्रा. साहेब इंगोले, गंगाधर ढवळे, प्रा. एस. एच. हिंगोले, प्रा. विनायक लोणे, साहेब नरवाडे, नागोराव नरवाडे, निवृत्ती लोणे आदींनी केले आहे.

Web Title: Nanded: Many are included in the ten-day labor training camp at Khurgaon nanded news