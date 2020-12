नांदेड : सालगड्याच्या खूनप्रकरणी एकाला पोलिस कोठडी, ठाणेदार नियंत्रण कक्षात

नांदेड : जोमेगाव (ता. लोहा) येथे ता. २९ नोव्हेंबर रोजी एका शेतात सालगड्याचा खून करुन पसार झालेल्यापैकी एकाला उस्माननगर पोलिसांनी अटक केली. त्याला ता. चार डिसेंबर रोजी लोहा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायाधीश पी. के. धोंडगे यांनी सहा दिवसांच्या पोलिस कोठडीत पाठवले आहे. आरोपींना वेळेत अटक करण्यास असमर्थ ठरलेल्या ठाणेदाराला मात्र नियंत्रण कक्षात बोलावले आहे. ता. २९ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सात वाजता बालाजी रामजी शिंदे राहणार जोमेगाव यांच्या शेतात काम करणारा शेतकरी गंगाराम हुलाजी शेटे याचा खून झाल्यानंतर त्याचा मुलगा हुलाजी गंगाराम शेटे याच्या तक्रारीवरुन उस्माननगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. यावरुन बालाजी रामजी शिंदे, तेजूबाई बालाजी शिंदे, आनंदा बालाजी शिंदे, प्रविण बालाजी शिंदे, संतोष रावसाहेब शिंदे यांच्याविरुद्ध अपहरण करुन संगनमताने खून केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर उस्माननगर पोलिसांनी तीन डिसेंबर रोजी शेतमालक बालाजी शिंदे याचा मुलगा प्रवीण बालाजी शिंदे यास अटक केली. सध्या हा गुन्हा तपासासाठी लोहाचे पोलिस निरीक्षक भागवत जायभाये यांच्याकडे आहेत. हेही वाचा - नांदेड : शेतकऱ्यांना 34 लाखांचा गंडा घालणाऱ्या दुकानदारांवर गुन्हा दाखल भागवत जायभाये यांनी अटक केलेल्या आरोपीला चार डिसेंबर रोजी लोहा न्यायालयात हजर केले. सरकारी वकील श्रीकांत भोजने यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायाधीश धोंडगे यांनी प्रवीण बालाजी शिंदेला सहा दिवस पोलिस कोठडीत पाठवले आहे. पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी या गुन्हा प्रकरणातील आरोपींना तात्काळ अटक झाली पाहिजे अशी तंबी उस्माननगर पोलिसांना दिली होती. दिलेल्या वेळेत आरोपी सापडले नाही. शेवटी शेतमालकाचा मुलगा पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. मात्र सर्व आरोपी अटक करण्यास असमर्थ ठरलेले उस्माननगर ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवप्रकाश मुळे यांना नियंत्रण कक्षात बोलावण्यात आले आहे. सध्या तात्पुरता पदभार हा एपीआय श्री. जमधाडे यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

Web Title: Nanded: One person has been remanded in police custody in Thanedar control room in connection with the murder case nanded news