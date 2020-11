नांदेड - रविवारी १६ पॉझिटिव्ह, २५ रुग्ण कोरोनामुक्त

नांदेड - कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. रविवारी (ता.१५) दिवसभरात २५ रुग्ण औषधोपचाराने कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली. दिवसभरात एका कोरोना बाधिताचा मृत्यू झाला तर १६ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची नव्याने भर पडली आहे. उपचार सुरू असलेल्यांपैकी १६ बाधितांची प्रकृती अतिगंभीर असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी सांगितले. रविवारी प्राप्त झालेल्या ७०९ अहवालापैकी ६८४ निगेटिव्ह आले, तर १६ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. यापैकी नांदेड महापालिका क्षेत्रात नऊ, नांदेड ग्रामीण दोन, लोहा- एक, हदगाव एक, मुखेड - पाच अशा १६ कोरोना बाधितांचा समावेश आहे. हेही वाचा -​ प्रेयसीला जाळणारा आरोपी देगलूर पोलिसांच्या ताब्यात २५ रुग्णांवर औषधोपचार करून घरी सोडले दरम्यान, रविवारी दिवसभरात हदगाव तालुक्यातील उंचेगाव येथील पुरुष (वय ४५) एका कोरोनाबाधित रूग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दिवसभरात विष्णुपुरीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयीतील तीन, जिल्हा रुग्णालय कोविड सेंटरमधील दोन, महापालिका अंतर्गत एनआरआय भवन आणि गृह विलगीकरणातील १३ व खासगी रुग्णालयातील सात अशा २५ रुग्णांवर औषधोपचार करून त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. हेही वाचा -​ पुलावरच्या दगडांमुळे चारचाकी वाहनांना अडथळा - १६ रुग्णांची प्रकृती अतिगंभीर जिल्ह्यात बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण ९६.३४ टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या १९ हजार ६४० झाली असून त्यापैकी १८ हजार ६८५ रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. त्याचबरोबर आत्तापर्यंत ५४० कोरोनाबाधित रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सध्या २३८ रुग्णांवर विविध रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यातील १६ रुग्णांची प्रकृती अतिगंभीर आहे. रविवारी रात्री उशिरापर्यंत ३५६ स्वॅबची तपासणी प्रलंबित आहे. रविवारी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत विष्णुपुरीच्या शासकीय रुग्णालयात १६६ तर नांदेडच्या जिल्हा रुग्णालय कोविड केअर सेंटरमध्ये ८१ खाटा शिल्लक असल्याची माहिती आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आली. नांदेड कोरोना मीटर ः एकूण पॉझिटिव्ह - १९ हजार ६४०

रविवारी पॉझिटिव्ह - १६

एकूण कोरोनामुक्त - १८ हजार ६८५

रविवारी कोरोनामुक्त - २५

एकूण मृत्यू - ५४०

रविवारी मृत्यू - एक

सध्या उपचार सुरू - २३८

सध्या अतिगंभीर - १६

स्वॅब तपासणी प्रलंबित - ३५६

Web Title: Nanded: On Sunday, 16 positive 25 patients were released from the corona Nanded News