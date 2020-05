‘या’ ठिकाणी प्रशासनापेक्षा वाळू माफियाच लयभारी !

धर्माबाद, (जि. नांदेड) : धर्माबाद तालुक्यातील संगम नदीपात्रातून व गोदावरी नदीपात्रातून बेसुमार चोरटी वाळू वाहतूक अद्यापही केली जात आहे. या संदर्भात ‘सकाळ’ने मालिकाच प्रकाशित केल्याने उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे यांनी संगम नदीपात्रात चोर रस्त्यावर जेसीबीने ठिकठिकाणी खड्डे खोदून रस्ता बंद केला होता. परंतु, वाळू माफियांनी नवीन युक्ती लढवत संगम नदीपात्राजवळ पुन्हा नवीन रस्ता तयार केला. संगम नदीपात्रातून रात्रीच्या वेळी पुन्हा चोरटी वाळू वाहतूक टिप्पर, ट्रॅक्टरद्वारे जोमाने सुरू झाली असून एक प्रकारे वाळू माफियांनी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके यांना आव्हानच दिले होते. वाळू माफियांनी आव्हान दिले खरे; पण उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके यांना वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्यात अद्यापही यश आले नसल्याचे अवैध वाळू उपशावरून दिसून येत आहे. हेही वाचा - जागतिक मधमाशी दिन : जगण्याची प्रेरणा देणाऱ्या मधमाशांचे अस्तित्वच धोक्यात...! कोरोनावर मात करण्यात आतापर्यंत तरी धर्माबाद तालुका सरस राहिला आहे. कर्तव्यदक्ष उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली धर्माबादेतील प्रशासन सतर्क राहिल्याने कोरोना संसर्ग महामारीला रोखण्यात आजपर्यंत तरी यश आले आहे. प्रशासन कोरोनात गर्क असल्यामुळे याचा पुरेपूर फायदा वाळू माफियांनी घेतला आहे. आता या वाळू चोरीला आवर घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अनेक वेळा तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करून सुद्धा अवैध वाळू उपसा व चोरटी वाळू वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कुठलीच कारवाई होत नसल्याने तक्रार करणाऱ्या नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये अखंडित मालिका सुरूच आहे. या मालिकेची दखल घेत उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगम नदीपात्रातील चोर रस्ते जेसीबीने खड्डे खोदून बंद करण्यात आले. परंतु, वाळू माफियांनी नवीन रस्ता तयार करून रात्रीच्या वेळी पुन्हा चोरटी वाळू वाहतूक जोमाने सुरूच आहे. पुन्हा वाळू वाहतूक सुरू करून वाळू माफियांनी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके यांना आव्हानच दिले होते. उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी आव्हान स्वीकारून वाळू माफियांच्या मुसक्या कशा प्रकारे आवळतील? याकडे धर्माबादकरांचे लक्ष लागून होते. तहसील कार्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावर रस्त्यावरील कॉर्नरला सुद्धा दोन दिवसांखाली वाळू टाकून वाळू चोरट्यांनी महसूलच्या नाकावर ठेचले आहे. यामुळे प्रशासनापेक्षा वाळू माफियाच लयभारी असल्याची चर्चा वाळू माफियांत होत आहे. वाळू चोरट्यांचे जोतिषी पोपट कोण ?

तालुक्यातील संगम व गोदावरी नदी पात्रात वाळू माफियांनी गेल्या दोन - तीन महिन्यांपासून धुमाकूळ घातला आहे. याला आवर घालण्यासाठी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. ही पथके नावालाच उरली आहेत. काही दिवसांखाली शंकरगंज येथील नागरिकांनी ट्रॅक्टर पकडून महसूलच्या ताब्यात दिला होता. त्यानंतर एलसीबीच्या पथकाने एक टिप्पर पकडून कारवाई केली होती. अवैध वाळू वाहतूक जोमाने असूनही या पथकामार्फत कारवाई केली जात नाही. जर एखादा नवीन वाळू चोरटा ‘अर्थपूर्ण’ संपर्कात नसेल, तर अशा वाळू चोरट्यांवरच एखादी कारवाई केली जाते. वाळूचा लिलाव नसतांनाही मोठ्या प्रमाणावर वाळू वाहतूक होते कशी? प्रशासनाला आपल्या हातावरली बाहुली समजणारा वाळू माफियांचा मॅनेजमेंट गुरू कोण? अशीही चर्चा धर्माबादेत रंगत आहे.

Web Title: The Need To Curb Sand Theft, Nanded News