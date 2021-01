नागरिकांच्या शासकीय कामांसाठी चकरा थांबविण्याठी, प्रशासन आपल्या गावी अभियान-जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : कोरोनाच्या काळात नागरिकांचे प्रशासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. नागरिकांना छोट्या छोट्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. जिल्हा मुख्यालयापासून दूर आसलेल्या गावतील नागरिकांना कामासाठी जिल्हा व तालुक्यातीच्या ठिकाणी यावे लागते.या चकरा बंद व्हाव्यात व शासकीय कामे मंडळ व गावस्तारावर व्हावीत यासाठी प्रशासन आपल्या गावी हे अभियान राबविण्यात येत आहेत. यात सोळा विभागाचे खातेप्रमुख उपस्थित राहून कामाचा निपटारा करतील. नागरिकांनी या अभियानाचा फायदा घ्यावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी डाॅ विपीन इटनकर यांनी शुक्रवारी (ता. 29) केले. या कार्यक्रमात विविध कार्यालयाच्या वतीने प्रमाणपत्र, धनादेश, शिधापत्रिका वाटप करण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने 16 तालुक्यातील मंडळ स्तरावरील गावात प्रशासन आपल्या गावी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. अर्धापूर तालुक्यातील अभियान जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या उपस्थितीत सुरु करण्यात आले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण, जिल्हा परिषद सदस्य बबन बारसे, पंचायत समितीच्या सभापती कांताबाई सावंत, उपसभापती अशोक कपाटे यांच्यासह तालुक्यातील विविध कार्यालयातील खातेप्रमुख उपस्थितीत होते. तालुका प्रशासननाच्या वतीने अधिकारी व पदाधिका-यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, महसुल, महिला व बाल संगोपन, वन विभाग, विज वितरण विभागाच्या अधिका-यांनी त्यांच्या कार्यालया मार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहीती दिली. तसेच मृत्यू, रहिवासी, अल्पभूधारक आदी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. तसेच रमाई आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने बचत गटाला धनादेश देण्यात आले. या अभियानाविषयी बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर म्हणाले की, अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा मिळावा यासाठी स्थानिक पातळीवर काम करना-या कर्मचारी अधिका-यांनी नागरिकांचे अर्ज, अडचणी समजून घ्याव्यात. ज्या दिवशी अभियान आहे त्या दिवशी कामाचा निपटारा करण्यात यावा. तसेच पुढील कार्यक्रमात आढावा घेण्यात यावा आशा सुचना सर्व विभाग प्रमुखांना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या. तसेच त्यांनी प्रत्येक विभागाच्या स्टाॅलला भेट देवुन सुचना केल्या. नागरिकांनी इंदिरा आवास योजना, संजय गांधी योजना विषयी समस्या मांडल्या. तर हादगाव तालुक्यातील अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट झालेल्या सात गावातील सर्व कार्यालय अर्धापूरशी जोडण्यासाठी लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येईल सांगितले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

