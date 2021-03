नांदेडच्या राजवर्धन परघणेची जेईई परीक्षेत भरारी; ९९.२७ टक्के गुण घेऊन यश संपादन

नांदेड : शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल झालेले आपणास पहावयास मिळतात. गुरु परंपरेनुसार ज्ञान घेण्याची कार्य ही अनेक वर्षापासून चालत आहे. राजवर्धन परघणे यांनी एकाकी झुंज देऊन नुकतेच परीक्षेत अतुलनीय 99. 27 टक्के गुण मिळवून यश संपादन केले आहे. सायन्स कॉलेजचा विद्यार्थी असलेला राजवर्धन परगणे याने नुकत्याच झालेल्या जेईई परीक्षेत अतुलनीय यश संपादन केल्याबद्दल त्याचा सायन्स कॉलेजच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. मृदू स्वभावाचा असलेला राजवर्धन यांनी यश संपादन केले. घरी शैक्षणिक वातावरण असल्यामुळे वडील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड येथे उपप्राचार्य या पदावर कार्यरत आहेत. मुळातच राजवर्धन हुशार व संयमी असल्यामुळे यश संपादन करणे त्याच्याकरिता एकाकी झुंज ठरली आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. या आधुनिक व औद्योगिक विकासाच्या दुनियात राजवर्धन याने यश संपादन कसे संपादन केले यामागे त्याच्या आई- वडील शिक्षक यांचा मोलाचा वाटा आहे. आजच्या शाळा- कॉलेजमध्ये जास्त भर क्लासेसवर पालकाचा असतो. परंतु राज्यात आणि विशेषतः कुठलाही क्लास न लावता आपल्या स्वतःच्या मेहनतीवर व सातत्य ठेवत सर्व विषयाचा अभ्यास करून आकाशाएवढे यश संपादन केले आहे. अभ्यास करत असताना राजवर्धन याने सेल्फ स्टडीवर जास्त भर दिला. स्वकर्तुत्वावर एवढे मोठे यश संपादन करणे ही काही सोपी बाब नव्हे. नियोजन, सत्य सेवा, अध्ययन, मनन, चिंतन, या सर्व बाबीचा गांभीर्यपूर्वक अभ्यास करून यश संपादन केले असे म्हणावयास हरकत नाही. शाळा व महाविद्यालयीन कालावधीत अनेक शालेय स्तरावरील राष्ट्रीय स्तरावरील यश संपादन करुन बक्षिसे प्राप्त केले आहेत. हेही वाचा - नांदेड : वाहतूक नियमांचे पालन करुन अपघात टाळा- महामार्गचे पोलिस निरीक्षक अरुण केंद्रे घरची शैक्षणिक परिस्थिती अभ्यासली असता वडील हे उच्च शिक्षित असल्यामुळे परघणे सरांकडून शिकवा असे म्हणावयास हरकत नाही 85 यामध्ये प्रगणे राजवर्धन यांनी वडिलांचे मार्गदर्शन, सेवा सातत्य, इत्यादी घेऊन यश संपादन करण्याची कसा अभ्यास करावा अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे परीक्षा कालावधीत मानसिकता याबाबतचे ज्ञान त्यांना असल्यामुळे योग्य मार्गदर्शन करुन यश संपादन करण्यासाठी मदत झाली. शैक्षणिक घरातील वातावरण शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे पालक त्यांचे योग्य मार्गदर्शन अशा सुसंगत बाबींमुळे राजवर्धन यांनी उच्च असे यश संपादन केले आहे या यशाचे सर्व श्रेय तो आपल्या आई- वडील व शिक्षकांना देतो अशी प्रतिक्रिया राजवर्धन यांनी दिली. सत्कार मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया यांच्या वरती वतीने घेण्यात आलेल्या जेईई 2019 या परीक्षेत राजवर्धन परगणे याने घवघवीत यश संपादन करुन 99. 27 टक्के गुण घेतले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे, प्राचार्य गवळी, उपप्राचार्य श्रीमती चव्हाण, श्री पुंडगे यांनी अभिनंदन केले.

