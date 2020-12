कर भरण्यासाठी इच्छुकांची धावपळ

नायगाव, (जि. नांदेड) : ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नामांकन दाखल करण्याची सुरवात बुधवारपासून होत आहे. निवडणुकीसाठी लागणारे कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी इच्छुकांची धावपळ तर सुरुच झाली पण या निमित्ताने ग्रामपंचायतला नळपट्टी व घरपट्टी मिळत आहे. कोरोनामुळे खडखडाट असलेल्या ग्रामपंचायतच्या तिजोरीत पैशाचा भरणा होणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत शासनाने सरपंच पदाचे काढलेले आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे भावी सरपंचाच भ्रमनिरास झाला असल्याने निवडणुकीतील चुरस काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेले कामाला लागले आहेत. नामांकन दाखल करण्यासाठी विविध प्रमाणपत्रासह ग्रामपंचायतची बेबाकी, शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर वगळता इतर कराबाबत थकबाकी नसल्याचा व ग्रामपंचायतचा ठेकेदार नसल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला, अतिक्रमण नसल्याचे प्रमाणपत्र, खर्चाचे हमीपत्र, १३ सप्टेंबर २००० नंतर दोन पेक्षा जास्त अपत्य नसल्याचे प्रमाणपत्र यासह अन्य प्रमाणपत्राची गरज असल्याने राखीव प्रभागासह सर्वसाधारण गटातूनही निवडणूक लढवण्याची तयारी करत असणाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. निवडणूक लढवणाऱ्यासाठी ग्रामपंचायतच्या अनेक प्रमाणपत्राची गरज असून या निमित्ताने ग्रामसेकाची शोधाशोध होत आहे. त्यामुळे गावातील पुढारी होण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनी ग्रामपंचायतमध्ये येवून नळपट्टी व घरपट्टी किती आहे याची विचारणा करण्याबरोबरच रक्कम भरुन बेबाकी प्रमाणपत्र घेत आहेत. नायगाव तालुक्यातील ६७ गावच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला असून २३ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे. कधी नव्हे ते यंदा गावचे कारभारी होण्यासाठी तरुण मंडळी इच्छूक असल्याने निवडणूक लढवणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हेही वाचा - नांदेड : शेतात काम करणाऱ्या कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला; पाच जण जखमी ; १३ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; लोहा शहरातील घटना ग्रामपंचायतींना बुस्टर डोस

एरव्ही सरपंच, ग्रामसेवक घरपट्टी व नळपट्टी भरण्यासाठी तगादा लावत असतांना कुणीच प्रतिसाद देत नाहीत. पण निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेकजण स्वतः होवून ग्रामपंचायतमध्ये येत असल्याने ग्रामपंचायतच्या तिजोऱ्या खुळखुळणार आहेत. गावागातील इच्छुक कर भरण्यासाठी थेट ग्रामपंचायतमध्ये येत असल्याने कोरोना काळात अर्थिक अडचणीत आलेल्या ग्रामपंचायतींना बुस्टर डोस मिळणार आहे. (ता.२३ ते ३०) डिसेंबर पर्यंत नामांकन दाखल करणा येणार आहे. तर (ता.३१) डिसेंबर रोजी छाणणी होणार असून (ता.चार) जानेवारी २०२१ रोजी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी माघार घेता येणार आहे. (ता.चार) जानेवारी २०२१ रोजी दुपारी ३ वाजताच्या नंतर चिन्ह वाटपासह उमेदवाराची अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. (ता.१५) जानेवारीला मतदान तर (ता.१८) जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे.



