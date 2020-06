लॉकडाउननंतर रजिस्ट्री कार्यालयात खरेदी विक्रीला गती...

नांदेड - कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे अनेक उद्योजक, कंपन्या, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत अनेकांना आर्थिक फटका बसला. आता ता. एक जूनपासून लॉकडाउन शिथील करण्यात आला असून बऱ्यापैकी बाजारपेठा आणि व्यवहार सुरु झाले आहेत. नांदेडच्या दुय्यम निबंधक (रजिस्ट्री) कार्यालयातही लॉकडाउननंतर खरेदी विक्रीला गती आली असून कार्यालयामध्ये गर्दी होत आहे. नांदेड जिल्ह्यात सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या १८ असून नांदेड शहरात तीन तर जिल्ह्यात तालुका पातळीवर प्रत्येकी एक अशी १५ कार्यालये आहेत. कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सदरील कार्यालये ही ता. २३ मार्च ते ता. १७ मे या काळात बंद होती. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार ता. १८ मे पासून कार्यालये सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी विजय बोराळकर यांनी दिली. हेही वाचा - सावधान..नांदेडमध्ये कोरोना पसरतोय...काळजी घ्या... बंदमुळे अनेकांची थांबली होती कामे

दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत शेती, जागेचे खरेदी खत, गहाण खत, भाडेपट्टे, लिव्ह ॲण्ड लायसन्स, बक्षिसपत्र आदींचे व्यवहार तसेच दस्तांची नोंदणी होते. सहनिबंधक कार्यालये बंद असल्यामुळे अनेकांची कामे अडकून पडली. ज्यांना तत्काळ गरज होती त्यांना अडचणी आल्या. मात्र, लॉकडाउनमध्ये शिथिलता देण्यात आल्यानंतर त्यांची कामे झाली. तोपर्यंत त्यांना थांबावे लागले. आता नांदेड शहरातील तीन व जिल्ह्यातील १५ अशी १८ कार्यालये शासनाच्या कोरोनाबाबतच्या दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व नियम व अटी, शर्थीचे पालन करुन सुरु झाल्याची माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी विजय बोराळकर यांनी दिली. दस्तऐवज नोंदणीची संख्या

नांदेड शहरात सह दुय्यम निबंधकची तीन कार्यालये आहेत. दोन कार्यालये व्हीआयपी रोडवर तर एक कार्यालय आनंदनगरला आहे. या कार्यालयांमध्ये लॉकडाउनपूर्वी दररोज ४० ते ५० दस्तऐवजांची नोंदणी होत होती. मात्र, लॉकडाउननंतर सध्या दररोज सरासरी २५ ते ३० दस्तऐवजांची नोंदणी होत आहे. शासनाने कोरोनासंदर्भात दिलेल्या नियम, अटी व शर्थीचे पालन करुन काम सुरु असल्याची माहिती सह दुय्यम निबंधक नागोराव पतलेवाड यांनी दिली. हेही वाचलेच पाहिजे - Corona Update ः नांदेडमध्ये आज पुन्हा पाच पॉझिटिव्ह, संख्या गेली २०८ वर - व्यवहार होतील सुरळीत

नांदेडला दस्तलेखक व मुद्रांक विक्रेत्यांची संख्या जवळपास २२ आहे. लॉकडाउनच्या दोन महिन्याच्या काळात जवळपास सर्व व्यवहार बंद होते त्यामुळे थोडेफार नुकसान झाल्यामुळे अडचणींचा सामना विक्रेत्यांना करावा लागला. आता व्यवहार हळूहळू सुरळीत होत आहेत. लोकांची अडकलेली कामे आता मार्गी लागत असल्याची माहिती दस्तलेखक व मुद्रांक विक्रेते विकास लव्हेकर यांनी दिली. लॉकडाउनपूर्वी आणि लॉकडाउनंतरची स्थिती नांदेड जिल्ह्यातील १८ कार्यालयांची एकत्रित माहिती लॉकडाउनपूर्वी आणि लॉकडाउननंतर अशी होती. अ) लॉकडाउनपूर्वी (ता. एक जानेवारी ते ता. २० मार्च २०२०) दस्तऐवज नोंदणी ः तीन हजार ७३९

नोंदणी शुल्क ः एक कोटी ७५ लाख ८५ हजार आठशे रुपये

मुद्रांक शुल्क ः नऊ कोटी ३८ लाख ४८ हजार साठ रुपये

एकूण ः ११ कोटी १४ लाख ३३ हजार ८६० रुपये. ब) लॉकडाउननंतर (ता. १८ मे ते ता. दहा जून २०२०) दस्तऐवज नोंदणी ः चार हजार २१०

नोंदणी शुल्क ः दोन कोटी ७२ लाख ४४ हजार ७२ रुपये

मुद्रांक शुल्क ः दहा कोटी तीन लाख ५० हजार ९५ रुपये

एकूण ः १२ कोटी दहा लाख ७४ हजार ५६७ रुपये.

