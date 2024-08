Nanded Crime News : लेकीकडे गेलेल्या महिलेचे घर चोरट्यांनी फोडले; दोन लाखांचा ऐवज लंपास

thieves rob house of woman who had gone for vacation nanded crime news sakal

सकाळ वृत्तसेवा नांदेड : उज्वलनगरमधील एक महिला आपले घर बंद करून मुलीकडे पुण्याला गेली असता चोरट्यांनी या संधीचा फायदा उचलत ते घरफोडून २ लाख १० हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याचा प्रकार उज्वलनगर तरोडा (बु) येथे घडला.शकुंतला नारायण सावते यांनी पोलिसांत तक्रार दिली.