जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमावबंदीचे वाळू माफियांकडून उल्लंघन, २४ जणांवर चार दिवसानंतर गुन्हा

नांदेड : नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भंगी परिसरात महसुल विभागाच्या पथकाने कारवाई केली. यावेळी पथकाच्या हाताला १५० ब्रास वाळूचा अवैध साठा लागला. ही कारवाई ता. १४ डिसेंबर रोजी रात्री ११ च्या सुमारास केली. मात्र या प्रकरणाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना तब्बल चार दिवसा म्हणजेच ता. १७ डिसेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागली. अखेर भनगी (ता. लोहा) येथील २४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गोदावरी नदीपात्रातून जवळपास दीडशे ब्रास अवैध वाळू उत्खनन करुन वाळू माफियांनी रेतीचा साठा भनगी गावाजवळ केला होता. भनगी वाळू घाटावरुन अवैध वाळू उत्खनन सुरु असल्याची माहिती महसुल पथकाला मिळाली. यावेळी या विभागाचे मंडळ अधिकारी कोंडिबा माधवराव नागरवाड (वय ५७) हे आपल्या पथकासह शासकिय वाहनाने गस्त घालण्यासाठी गेले. यावेळी त्यांना भनगी शिवारात गोदावरी पात्रातील अवैधरित्या वाळू उत्खनन केलेला जवळपास दीडशे ब्रास वाळूचा साठा दिसला. या वाळूची किंमत जवळपास पावणेसात लाख असल्याचे पोलिस दप्तरी नोंद करण्यात आली आहे. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षकांना कामातील कामचुकारपणा भोवणार - सदरची वाळू ही परप्रांतीय मजुरांच्या मदतीने आरोपीतांनी काढल्याचेचे उघडकीस आले. विशेष करुन त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या १४४ कलमाचा भंग करुन वाळूचे अवैध उत्खनन सुरुच ठेवले. हे आहेत वाळू माफिया याप्रकरणी मंडळ अधिकारी कोंडीबा माधवराव नागमवाड यांच्या फिर्यादीवरुन तुकाराम अशोक मोरे, मनोहर कोंडीबा मोरे, रामकिशन मोतीराम मोरे, पप्पू माणिकराव मोरे, मुकुंद रामराव मोरे, रामदास सुदामराव मोरे, निवृत्ती विश्वनाथ मोरे, भाऊसाहेब उर्फ अविनाश रामराव मोरे, ऋषिकेश दामोदर मोरे, सुरेश नामदेवराव मोरे, रवी मधुकर मोरे, बालासाहेब अण्णासाहेब मोरे, पवन सुभाष मोरे, लक्ष्मण खंडू गच्चे, बाबुराव नारायण मोरे, बाबूराव नारायण मोरे, राघोजी बालासाहेब मोरे, अनिल बालासाहेब मोरे, दत्तराम नारायम मोरे, धोंडिबा दौलत मोरे, भास्कर लक्ष्मण मोरे, सूर्यकांत गोपीनाथ मोरे, सदाशीव लक्ष्मण, योगेश रामजी मोरे यांच्याविरुद्ध नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक फौजदार नागोराव कुंडगीर करत आहेत.



Web Title: Violation of District Collector's ban by sand mafias, crime against 24 mafias after four days nanded news