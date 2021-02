नांदेड जिल्ह्यात सर्वात तरुण सरपंच होण्याचा मान सेलुच्या कु. स्वाती नैतामकडे

वाई बाजार ( जि. नांदेड ) : माहूर तालुक्यात नुकतेच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडणुकीचा कार्यक्रम आज (ता. नऊ) रोजी पार पडला. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत पॅनलच्या असोली, सिंदखेड व सेलू ग्रामपंचायतीवर सरपंचपदी महिला तर उपसरपंच पदावर देखील महिलांचीच निवड करण्यात आली. ग्रामपंचायत सेलू येथे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या कु. स्वाती उल्हास नैताम यांना नांदेड जिल्ह्यातील सर्वात तरुण सरपंच होण्याचा मान मिळाला आहे. तसेच बहुदा महाराष्ट्रात तरुण महिला सरपंच म्हणून ते एकमेव असू शकतात. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्याचे घाटणे ग्रामपंचायत वर सर्वाधिक कमी वय २१ वर्षाचे ऋतुराज देशमूख हे राज्यात पहिले सर्वात कमी वयाचे सरपंच झाले आहेत.यानंतर माहूर तालुक्यातील सेलू ग्रामपंचायतच्या नवनिर्वाचित सदस्या कु. स्वाती उल्हास नैताम ह्या २३ वर्षाच्या नांदेड जिल्ह्यातील सर्वात तरुण उमेदवार सरपंच पदावर विराजमान झाल्या आहेत. ता. १५ जानेवारी रोजी माहूर तालुक्यात एकूण दहा ग्रामपंचायतच्या निवडणूका घेण्यात आले.यात वीस वर्षापासून शिवसेनेची एकहाती सत्ता असलेल्या तसेच शिवसेनेचा बालेकिल्ला संबोधल्या जाणाऱ्या सिंदखेडमध्ये व पंधरा वर्षापासून सेलूमध्ये निर्विवाद सत्ता असलेल्या तर शिवसेनेचा गड मानला जाणाऱ्या असोलीमध्ये सत्ता परिवर्तन घडून या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य समाधान जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुरस्कृत पॅनलने शिवसेनेच्या सत्ताकारणाला सुरुंग लावून पानिपत केले हे उल्लेखनीय. बुधवारी (ता. १०) झालेल्या सरपंच निवडणुकीत सर्वसाधारण जागेवर देखील महिलांनाच संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सेलू ग्रामपंचायतमध्ये सर्वाधिक तरुण वयाच्या स्वाती उल्हास नैताम यांची सरपंच म्हणून तर निता प्रफुल इंगोले यांची उपसरपंच पदी निवड करण्यात आली. सिंदखेड ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच पदी कुसुमबाई दत्ताजी मुरके तर उपसरपंच पदावर वंदना विनोद राऊत- भावरे यांची निवड करण्यात आली. असोली ग्रामपंचायतमध्ये ज्येष्ठ महिला उमेदवार यमुनाबाई गणीराम राठोड यांची सरपंच पदी तर कसार पेठच्या नंदनी उल्हास राठोड यांची उपसरपंच पदी निवड करण्यात आली. सोबतच मौजे आष्टा ग्रामपंचायत वर काँग्रेस पुरस्कृत विजयी पॅनलमधून प्रमोद जलपत पेंदोर यांची सरपंच पदावर तर विजय हरिभाऊ खरे यांची उपसरपंच पदावर निवड करण्यात आली. सरपंच,उपसरपंच निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून विस्तार अधिकारी एस. एम. तेलतुंबडे, मंडळ अधिकारी टी. आर. सुगावे, मंडळ अधिकारी जी. पी. पदकोंडे तर सहाय्यक म्हणून तलाठी विश्वासराव फड, आनंद पेंडकर, राजुरवार, व्ही. एस. जाधव आदींसह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी काम पाहिले. सरपंच निवड कार्यक्रमादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सिंदखेड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भालचंद्र तिडके यांनी बंदोबस्त तैनात केला होता. अधिकांश ग्रामपंचायतीत अडीच वर्षाच्या वाटाघाटी फार्मूला! माहूर तालुक्यात पार पडलेल्या दहा ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या झालेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच उपसरपंच निवडीची प्रक्रिया सध्या सुरू असून यात पाच वर्षाकरिता सरपंच उपसरपंच पदाची निवड निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेले अधिकारी घेत आहेत. परंतु अधिकांश गावामध्ये सरपंच आणि उपसरपंच पदाकरिता अडीच वर्षाची वाटाघाटी करण्यात आल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. जे सर्वार्थाने लोकशाहीसाठी आणि ग्राम विकासासाठी बाधक ठरणारी आहे. परंतु या तडजोडीला पॅनल प्रमुखांचा देखील नाईलाज दिसतोय कारण अडीच वर्षाचे सूत्र मांडले नाही तर बंडखोरी निश्चित होणार आणि पर्यायाने गावाची एक हाती सत्ता राखण्याचे स्वप्न धुळीस मिळणार म्हणून की काय माहूर तालुक्यातील दहा ग्रामपंचायत अधिकांश गावांमध्ये अलिखित अडीच वर्षाचा फार्मूला राबविले गेल्याची चर्चा आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

