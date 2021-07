न्यू जर्सीमध्ये पार पडणार ‘सोहळा अस्तित्वाचा’

पुणे - अमेरिकेत मराठी संस्कृती जोपासली जावी. तसेच राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजकांना अमेरिकेत नवीन संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी बृहन् महाराष्ट्र मंडळा’च्याने ‘सोहळा अस्तित्वाचा’ या अधिवेशनाचे आयोजन केले आहे. ११ ते १४ आॅगस्ट 2022 दरम्यान न्यू जर्सीमध्ये हे अधिवेशन पार पडणार आहे. (Sohala Astitvacha to be Held in New Jersey)

कोरोनामुळे बदललेल्या जगात अनेकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अस्तित्वावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘सोहळा अस्तित्वाचा आणि विज्ञानाचा विजय’, अशी या अधिवेशनाची थीम असणार आहे. शैक्षणिक समिट आणि व्यवसाय परिषद असे दोन मुख्य कार्यक्रम अधिवेशनात असतील. त्यासाठी विविध सांस्कृतिक सोहळे देखील या चार दिवसांत पार पडणार आहेत. त्यासाठी राज्यातील अनेक कलावंत आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील वरिष्ठ मंडळी अधिवेशनात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अधिवेशनाचे निधी जमा करण्याच्या विभागाचे प्रमुख विलास सावरगावकर यांनी दिली.

व्यवसाय परिषदेत राज्यातील नामवंत उद्योजकांच्या घरातील तरुण उद्योजकांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. अमेरिकेतील उद्योग क्षेत्रातील संधींबाबत त्यांना तेथील काही उद्योजक माहिती देणार आहे. तर शैक्षणिक समीटमध्ये राज्यातील १५ विद्यापीठे आणि अमेरिकेतील नामांकित विद्यापीठे यांच्यात परिषद आयोजित केली आहे. अधिवेशनात सर्वांना महाराष्ट्रीय पद्धतीचे जेवण मिळावे, यासाठी शेफ विष्णू मनोहर मार्गदर्शन करणार आहेत. सध्या मंडळाच्या अध्यक्षा विद्या जोशी तर प्रमुख संयोजक प्रशांत कोल्हटकर आहेत,असे सावरगावकर यांनी सांगितले.

शिक्षण व उद्योग क्षेत्राला नवीन संधी उपलब्ध होणार :

देशातील उद्योजक आणि शैक्षणिक संस्थांना अमेरिकेत संधी मिळाव्यात तसेच तिकडचे व्यवसाय व शिक्षण संस्थांचे कॅम्पस राज्यात सुरू व्हावेत यासाठी शैक्षणिक समिट आणि व्यवसाय परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे. यातून या दोन्ही क्षेत्रांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.

मंडळाची स्थापना ही १९८३ साली झाली होती. हे मंडळ उत्तर अमेरिकेतील ५९ मंडळाचे संघटन आहे. मंडळाचे शेवटचे अधिवेनश १९८७ साली न्यू जर्सीत झाले होते. त्यानंतर आता ३५ वर्षांनंतर हे अधिवेशन होत आहे. अमेरिकेत ७० हजार मराठी नागरिक आहेत. त्यापैकी सुमारे ६ हजार महाराष्ट्रीयन या अधिवेशनात सहभागी होत असतात. अमेरिकेत मराठीचा वारसा जपण्यासाठी मंडळ कामकाज करीत आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून त्यात कामास चालना मिळणार आहे.

- विलास सावरगावकर, प्रमुख, फंड रेजिंग विभाग

अधिवेशनाची वैशिष्टे :

- ३५ वर्षांनंतर हे अधिवेशन होत आहे

- अमेरिकेत मराठी संस्कृती जोपासण्यास होणार मदत

- दोन्ही देशांतील नवीन शैक्षणिक धोरणांवर होणार चर्चा

- अमेरिकेतील व्यवसाय राज्यात येण्यास मिळणार मदत

- तब्बल सहा हजार महाराष्ट्रीय होणार सहभागी