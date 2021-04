कोरोनाची लस संपली; जिल्हा रांगेत उभा; आज दुपारपर्यंत पुरेश एवढाच साठा

सांगली ः कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने लस घेण्यासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद अचानक वाढला आहे. त्यातच जिल्ह्यातील लसींचा साठा संपला असून उद्या (ता. 7) दुपारपर्यंत पुरतील एवढ्यास लस शिल्लक आहे. जिल्ह्याचा आरोग्य विभाग सध्या पुण्यात रांगेत उभा असून लस उपलब्ध झाल्याचा संदेश येताच वाहने रवाना केली जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी लस तातडीने उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या पातळीवरही त्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत, मात्र आज रात्री उशिरापर्यंत कोणतेही सकारात्मक संकेत मिळाले नसल्याने थोडी चिंता आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे अडीच लाख लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. त्यात 10 टक्के लोकांनी लसीचा दुसरा टप्पाही पूर्ण केला आहे. आज सकाळी लसीकरण मोहीम सुरू झाली तेव्हा सुमारे तीस हजार लस उपलब्ध होत्या. दिवसभरात लसीकरणाचा वेग पाहता सायंकाळपर्यंत त्यातील दहा ते बारा हजार लस संपल्या आहेत. आता दहा हजार लस उपलब्ध आहेत. उद्या दुपारपर्यंत या लस संपतील, असा प्राथमिक अंदाज आरोग्य विभागाने व्यक्त केला. ही मोठी चिंता करण्यासारखी परिस्थिती नाही, लस लवकरच उपलब्ध होईल आणि लसीकरण कोणत्याही स्थितीत थांबणार नाही, असा विश्‍वासही व्यक्त केला आहे. पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी, डॉक्‍टर, परिचारिका, मेडिकल चालक यांच्यासह फ्रंट लाईनमधील महसूल, पोलिस कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. पुढील टप्प्यात साठ वर्षांवरील सर्वांना, 45 वर्षांवरील व्याधीग्रस्तांना आणि आता 45 वर्षांवरील सर्वांनाच लस दिली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात लसीकरणाचा वेग मंद होता. गैरसमज होते. लोक पुढे येत नव्हते. आता लसीबद्दल खात्री वाटू लागली आहे. नेतेमंडळी लस घेत आहेत. त्याचे मार्केटिंग होत आहे. राजकीय यंत्रणांनी लसीकरण वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परिणामी, सामान्य माणूस झपाट्याने पुढे येतोय, लसीकरणाचा वेग वाढला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्याला सुमारे पाच ते सहावेळा लस मागवावी लागल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. यावेळी दोन लाख लस मागवण्यात आल्या आहेत, मात्र त्या कधी येतील, याची खात्रीशीर माहिती नाही. कोल्हापुरातून उसनवारी

जिल्हा आरोग्य विभागाने लसीकरणाचा वाढता वेग अजिबात थांबू नये, मंदावू नये यासाठी ताकद लावली आहे. दोन दिवसांपूर्वी लस कमी पडतील, अशी शक्‍यता निर्माण झाल्यानंतर कोल्हापुरातून पाच हजार लस उसनवारीवर घेतल्या. दोन दिवसांपूर्वी आणखी 50 हजार लस आल्या, आता त्याही संपल्या आहेत. पालकमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी सतत संपर्क सुरू जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढला आहे. सर्व शासकीय, राजकीय, सामाजिक यंत्रणा ताकदीने काम करत आहेत. ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. परिणामी, लस आता अधिक आवश्‍यक आहेत. तेवढा साठा मिळावा म्हणून आम्ही प्रयत्नात आहोत. पालकमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी सतत संपर्क सुरू आहे.

- जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. संपादन : युवराज यादव

