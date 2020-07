इ पासशिवाय आले जिल्ह्यात 14 हजारांवर लोक

कोल्हापूर ः जिल्ह्यात शंभर टक्के लॉकडाऊनच्या काळासह दहा दिवसांत जिल्ह्यात तब्बल 14 हजार 311 व्यक्ती इतर जिल्ह्यातून दाखल झाल्या आहेत. मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, पुणे, रायगड, सोलापूर, ठाणे आणि इतर जिल्ह्यातूनही या व्यक्ती आल्या आहेत. यापैकी सर्वाधिक पुणे जिल्ह्यातून 721 व्यक्ती कोल्हापुरात दाखल झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून उपलब्ध झाली आहे. जिल्ह्यात रोज दीड दोनशेच नव्हेतर तब्बल पाचशेहून अधिक कोरोना रुग्ण आढळून येऊ लागले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने 20 ते 26 जुलै अखेर शंभर टक्के लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. वैद्यकीय व अती महत्वाचे कारण वगळता इतर ई-पास सुद्धा बंद केले होते. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी इतर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी यांना पत्र देऊन कोल्हापुरातील ई-पास देऊ नये, अशी विनंती केली होती. तरीही वैद्यकीय आणि इतर अती महत्त्वाचे कारण सांगून इतर जिल्ह्यातील व्यक्तींनी कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश मिळविला. त्यामुळे लॉकडाउनच्या काळात ही जिल्ह्यात 14 हजारांहून अधिक व्यक्ती दाखल झाल्या. सर्वाधिक म्हणजे 4018 व्यक्ती करवीर तालुक्‍यात दाखल झाल्या आहेत. आजरा तालुक्‍यात 368, भुदरगड तालुक्‍यात 404, चंदगड तालुक्‍यात 404, गडहिंग्लज तालुक्‍यात 591, गगनबावडा 135, हातकणंगले तालुक्‍यात 2389, कागल तालुक्‍यात 541, करवीर तालुक्‍यात 4018, कोल्हापूर शहरात 1725, पन्हाळा तालुक्‍यात 909, राधानगरी तालुक्‍यात 557, शाहूवाडी तालुक्‍यात 322 तर शिरोळ तालुक्‍यात 1948 अशी एकूण 14 हजार 311 व्यक्ती कोल्हापुरात दाखल झाल्या आहेत.

दरम्यान, टोलनाक्‍यावर 4 हजार 454 आणि चालत कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रवेशांची संख्या 9 हजार 857 असल्याचेही माहिती उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिली आहे. दहा दिवसांतील आकडेवारी

मुंबई 487, मुंबई उपनगर 58, पालघर 67, पुणे 721, रायगड जिल्हा 66, सोलापूर जिल्हा 224, ठाणे 195 आणि इतर ठिकाणाहून सुमारे 12 हजार 493 व्यक्ती थेट कोल्हापुरात दाखल झाल्या आहेत. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

