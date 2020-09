कोल्हापूर शहरातील 11 कोविड सेंटरमधील  2,270 जण कोरोनामुक्त 

कोल्हापूर : कोरोनाग्रस्तांवर उपचारांसाठी शहरात 11 ठिकाणी कोविड सेंटर उभारले आहेत. यात महापालिकेच्या मदतीला नगरसेवक, सामाजिक संस्था आणि दानशूर व्यक्ती धावून आल्या. आजअखेर या कोविड सेंटरमधून दोन हजार 270 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले; तर सध्या 288 रुग्ण येथे उपचार घेत आहेत. या कोविड सेंटरमुळे शासकीय, खासगी रुग्णालयावरील ताण काही प्रमाणात हलका झाला. ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही येथे उपचार मिळाले.

कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला, तसा देशभर लॉकडाउन केला. सुरवातीला शहरासह जिल्ह्यात रुग्णांची संख्या कमी होती. त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करणे शक्‍य होते. मात्र, जशी रुग्णांची संख्या वाढली, तसे रुग्णालयातील बेडही कमी पडू लागले. शासकीय रुग्णालयांची क्षमताही संपली. अशावेळी महापालिकेने शहरात कोविड सेंटर उभारण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्यांदा शिवाजी विद्यापीठातील तीन वसतिगृहे आणि तंत्रज्ञान विभागाचे वसतिगृह यात अलगीकरण व्यवस्था होती. त्याचे रूपांतर कोविड सेंटरमध्ये करण्यात आले.

येथे ऑक्‍सिजन बेडची व्यवस्थाही केली. शहराच्या विविध भागांत कोविड सेंटर सुरू झाले. यासाठी सामाजिक संस्था, व्यावसायिक संघटना, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला. काही कोविड सेंटरवर ऑक्‍सिजन बेड, व्हेंटिलेटरची व्यवस्था केली. या कोविड सेंटरचा लाभ दोन हजार 270 रुग्णांना झाला. यात वयोवृद्ध, गर्भवती स्त्रिया, लहान मुले यांचा समावेश होता. सेंटरवर दोन्ही वेळचे जेवण, नाश्‍ता, चहा, औषधे सर्व व्यवस्था आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी या सेंटरना नियमित भेट देतात. डॉक्‍टर, परिचारिका यांच्या अथक प्रयत्नामुळे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण अधिक असून, मृत्यूचे प्रमाण नगण्य आहे. कोविड सेंटरमधील डॉक्‍टर, परिचारिका, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नाने येथे कोरोनामुक्त व्यक्तींचे प्रमाण अधिक आहे. या कोविड सेंटरमुळे नागरिकांना मोठा आधार मिळाला. आताही येथे रुग्ण उपचार घेत असून, लवकरच येथील ऑक्‍सिजन बेड वाढवण्यात येतील.

- डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, आयुक्त, महापालिका. कोविड सेंटर एकूण बेड कोरोनामुक्त उपचार घेणारे

*शिवाजी विद्यापीठ (सर्व) 429 800 40

*आयसोलेशन 71 266 71

*शेंडा पार्क 56 216 12

*अंडी उबवण केंद्र 40 271 18

*जैन बोर्डिंग 65 250 75

*फुलेवाडी 30 136 21

*महासैनिक दरबार हॉल 120 315 33

*राजोपाध्येनगर 30 16 18

--------------------------

एकूण 841 2,270 288 नगरसेवकांनी घेतली आघाडी

राजोपाध्येनगरातील कोविड सेंटर हे कॉंग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी सुरू केले. येथे ऑक्‍सिजन बेडसह व्हेंटिलेटरची सुविधाही आहे. फुलेवाडी कोविड सेंटर नगरसेवक राहुल माने यांनी सुरू केले. याशिवाय, काही बहुतांश नगरसेवकांनी आसपासच्या कोविड सेंटरला सर्व मदत केली. या शिवाय रोटरी क्‍लब, क्रेडाई या संस्थांनीही कोविड सेंटरना मदत केली आहे.



