कोल्हापुरात पहिल्या दिवशी 26 उमेदवारी अर्ज 

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील 433 ग्रामपंचायतींसाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज भरले जात आहे. आज पहिल्या दिवशी 26 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक अर्ज हातकणंगले तालुक्‍यात अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या ठेकेदार असणाऱ्या व्यक्तिला उमेदवारी अर्ज भरता येणार नाही. दरम्यान, संबंधीत अर्ज दाखल करणाऱ्याने तसा घोषणापत्रही द्यावे लागणार आहे. जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचे धुमशान सुरु झाले आहे. 15 जानेवारीला मतदान होत आहे. आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. यामध्ये ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज भरता येत आहेत. जिल्ह्यात अर्ज 26 इच्छुकांनी 26 उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. हातकणंगले तालुक्‍यातील 21 ग्रामपंचायतींमध्ये 10 इच्छुकांनी 10 उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. आजरा तालुक्‍यात 26 ग्रामपंचायतींची निवडणूक होत आहे. यामध्ये 4 इच्छुकांनी 4 उमेदवरी अर्ज दाखल केले आहेत. गडहिंग्लज तालुक्‍यातही 50 ग्रामपंचायतींची रणधुमाळी आहे. यामध्ये 4 इच्छुंकांनी 4 उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. तर भुदरगड 2, करवीर 1 व शिरोळ तालुक्‍यात 1 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज भरताना आवश्‍यक असणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती नसल्याने अनेकांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करता आला नाही. तसेच सर्व्हर डाऊनमूळेही काही ठिकाणी अर्ज भरण्यास अडथळा आला. दरम्यान, उद्यापासून अर्ज भरणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. ज्या गावात निवडणूक आहे, त्या गावामध्ये अर्ज भरणारे, सूचक, अनुमोदन असे सर्व जणांची तयारी केली आहे. एकाचवेळी हे सर्व अर्ज भरण्यासाठी बाहेर पडतील असे चित्र आहे.



* अर्ज भरण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रमाहिती :

- उमेदवारी अर्ज (एक फोटो अर्जावर व दोन रंगीत फोटो ओळखपत्रासाठी)

- सदस्य म्हणून निवडूण येण्यासाठी अपात्र नसल्याबाबत घोषणापत्र

- ग्रामपंचायतीचा ठेकेदार नसल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र

- ग्रामपंचायत थकबाकी नसल्याचे स्वयंघोषणापत्र

- ग्रामपंचायत थकबाकी नसल्याचा तलाठी यांचा दाखला

- चार महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे हमीपत्र

- गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीवर व मालमत्ता तपशील देणारी शपथ पत्रे

- दोन पेक्षा जास्त अपत्ये नसल्याचे घोषणापत्र

- आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र

- ग्रामपंचायत कर भरलेल्या पावत्या संपादन - धनाजी सुर्वे

