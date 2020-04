शहरात 38 अंश तापमान; आर्द्रतेचे प्रमाणही 24 टक्के 

कोल्हापूर : रस्त्यावरील वाहनांच्या संख्येत झालेली घट अन्‌ एमआयडीसी शिरोली, गोकुळ शिरगाव, शिवाजी उद्यमनगर येथील उद्योगातून बाहेर पडणारे कार्बन उत्सर्जन लॉकडाउन झाल्याने आज 38 अंश तापमान होऊनही परिसरात चटका जाणवत नाही. जेव्हा कार्बन उत्सर्जन अधिक असते, तेव्हा हे तापमान अधिक जाणवते. औद्योगिक क्षेत्र बंद असल्यामुळे हवामानात कार्बन नाही; मात्र सकाळी नऊ ते दुपारी चार वेळेपर्यंतचे तापमान 38 ते 40 अंशापर्यंतही जाते.

दोन ते तीन दिवसांपासून ढगांचे आच्छादन दिसत नाही. परिणामी, सूर्यकिरणे थेट जमिनीवर येतात. जमीन तापली की, ही किरणे परत वातावरणात जातात. असे तापमान शहरात अनेक ठिकाणी सर्वाधिक जाणवते. आर्द्रतेचे प्रमाणही 24 टक्के आहे. आर्द्रतेचे प्रमाण जर 50 टक्केपेक्षा जास्त झाले आणि जमीन तापली तर वळीव पावसाची शक्‍यता निर्माण होते. गेल्या आठवड्यात सलग दोन दिवस पाऊस पडला. नंतर मात्र सर्वाधिक उकाडा जाणवू लागला. आता तर दुपारी शहरातील तापमान अगदी 40 अंशापर्यंत जात आहे. सायंकाळी पाचनंतर मात्र तापमान कमी होऊन ते 32 ते 33 अंशापर्यंत येते. पश्‍चिम घाटातून वाऱ्याची झुळूक सुरू होते.

लॉकडाउनमुळे लोक बाहेर नाहीत. आईस्क्रीम, शहाळे, नारळ, लिंबूपाणी कुठेही मिळत नाही. घरी फ्रिज असेल तर थंड पाणी घेता येते; पण तेही थंड पाणी अलीकडे कोणी घेत नाहीत. घसा दुखला तर डॉक्‍टरांकडे जाणेही शक्‍य नाही. अशात उष्णतेने दुपारी होणारी घालमेल! ऍक्‍युवेदर वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. 27) 37 अंश, मंगळवारी 39 अंश, बुधवारी 38 अंशापर्यंत तापमान जाईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. बुधवारी वादळी सोसाट्याचा वारा सुटेल, असा अंदाज आहे. अगदी दोन मेपर्यंत हे तापमान 38 अंशापर्यंतच राहील. तीन आणि चार मे रोजी तर तापमान 42 अंशापर्यंत जाणार आहे. शहरातील तापमान असे

* 21 ते 25 एप्रिलपर्यंत 34 ते 37 अंश

* 26 ते 30 एप्रिल 34 ते 39 अंश

* दोन ते चार मे पर्यंत 38, 39, 40, 41, 42 अंशापर्यंत राहील.



Web Title: 38 degree temperature in the city; Humidity is also 24 percent