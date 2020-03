दोनशे रूपयांत 4 कोंबड्या ; वर एक फ्री.. 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चिकनची घटलेली मागणी, पण आज धुळवडीमुळे चिकनकडे थोडा ग्राहकवर्ग वळेल याचा अंदाज घेऊन आज चिकनच्या स्वस्ताईचा कळस झाला. दोनशे रुपयात 4 कोंबड्या व 4 घेतल्यानंतर एक कोंबडी फ्री अशा दरात काही ठिकाणी विक्री झाली. साधारण महिना किंवा चाळीस-पंचेचाळीस दिवसात चिकनची पूर्ण वाढ होते व त्या काळातच चिकनची विक्री व्हावी लागते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण वाढ झालेल्या चिकनची मागणी घटली आहे. व खपलेल्या असंख्य चिकन पडून आहेत. आज धुळवडीची संधी घेत स्वस्त दराने चिकनची विक्री करायची संधी काही विक्रेत्यांनी घेतली. चिकन स्वस्त मिळते म्हणून चिकनची मागणी थोडी वाढली. पण कोरोनाच्या वाढत्या धास्तीमुळे चिकनची विक्री अपेक्षे इतकी झालीच नाही. कोरोना व चिकन याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसल्याचे यापूर्वी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभाग व चिकन विक्रेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. चिकनबद्दलची अनाठायी भीती घालवण्यासाठी पन्नास रुपयात खाईल, तेवढे चिकन बिर्याणी असा उपक्रमही कोल्हापुरात राबवला गेला आहे. चिकन बिर्याणीवर ताव मारण्यासाठी त्यामुळे जरूर झुंबड उडाली. पण दरम्यानच्या काळात कोरोनाचीच गंभीरता अधिकच वाढत गेल्याने पुन्हा चिकनची मागणी मंदच राहिली. आज धुळवडीच्या निमित्ताने कोल्हापुरात घरोघरी मांसाहार असतो. "काल पोळी आज नळी" हे जणू ठरलेलेच असते. त्यामुळे आज तरी चिकनला मागणी वाढणार हे गृहीत धरून चिकन विक्रेत्यांनी स्टॉक बाहेर काढला. दोनशे रुपयेला चार चिकन असा काही ठिकाणी दर निघाला. अर्थात त्यामुळे चिकनची थोडी विक्री वाढली पण स्कीम देऊनही चिकनची उलाढाल मर्यादाच राहिली. काही ठिकाणी खरेदीसाठी गर्दी झाली काही ठिकाणी गर्दी जेमतेमच राहिली. चिकनची मागणी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घटली आहे. त्यामुळे तयार चिकनचा स्टॉक संपवण्यासाठी काही ठिकाणी जरुर चिकनची स्वस्त दरात विक्री झाली. वास्तविक चिकन व कोरोना यांचा काही संबंध नाही .पण गैरसमजुतीमुळे चिकन विक्रीवर त्याचा परिणाम झाला आहे .

- मंहनदहनीफ थोडगे, चिकन विक्रेता.

