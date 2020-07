4 प्राध्यापक पाहताहेत 8 वर्षे कायम होण्याची वाट 

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठातील चार प्राध्यापकांना 11 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत कायमसेवेत घ्यावे, असा निकाल न्यायालयाने दिला. त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली. समितीच्या चार बैठकाही झाल्या, मात्र अद्याप या समितीने आपला अहवाल विद्यापीठाला दिला नाही. सर्व आर्हता पूर्ण करणारे हे चार प्राध्यापक 2012 सालापासून कायम सेवेच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यापीठात 10 वी पंचवार्षिक योजना झाली. त्याअंतर्गत काही सहायक प्राध्यापकांना सेवेत घेतले. योजनेचा कालावधी संपल्यावर या प्राध्यापकांना कायम सेवेत केल्याचे हमी पत्र युजीसीला दिले. 2012 साली 11 व्या पंचवार्षिक योजनेतून जे 12 सहायक प्राध्यापक सेवेत आले, त्यांच्याबाबतचे हमीपत्र "युजीसी'ला दिले नाही. त्यामुळे त्यांना सेवेत कायम करता आले नाही; मात्र याच योजनेतील संख्याशास्त्र विभाग आणि सामाजिक वंचितता विभागातील सहायक प्राध्यापकांना मात्र सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून सेवेत कायम केले. त्यानंतर या 12 मधील दोन सहायक प्राध्यापकांना कायम सेवेत सामावून घेतले, तर सहा प्राध्यापक संधी मिळाल्याने जिल्ह्यातील अन्य महाविद्यालयांत कायम सेवेत पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. चार प्राध्यापकांना मात्र सर्व शैक्षणिक आर्हता, अनुभव असूनही कायम सेवेत घेतले नाही. अखेर यातील एका प्राध्यापकाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही या प्राध्यापकांना कायम सेवेत घ्यावे, असा निकाल दिला. नेमलेल्या समितीचे काम सप्टेंबर 2019 साली अंतिम टप्प्यात आले. मात्र त्यानंतरही कायदेशीर सल्लागार आणि वित्त व लेखापाल यांनी अभिप्राय द्यावा, असे प्रशासनाने सांगितले, मात्र एक वर्ष झाले तरी अद्याप समितीचे कामकाज पूर्ण झालेले नाही. समितीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ते पूर्ण झाले की समितीचा अहवाल अधिकार मंडळासमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय होईल.

- डॉ. विलास नांदवडेकर, कुलसचिव दृष्टिक्षेप

- धोरणात्मक निर्णयासाठी समिती नेमली,

- चार बैठका होऊनही समितीने अहवाल विद्यापीठाला दिला नाही

- पंचवार्षिक योजनेतून 12 सहायक प्राध्यापक सेवेत

- शैक्षणिक आर्हता, अनुभव असूनही संधी नाही

Web Title: 4 professors are waiting for 8 years to last