महास्वच्छतेत 5 टन कचरा जमा 

कोल्हापूर : शहरात आज झालेल्या महास्वच्छता महाभियानात 5 टन कचरा व प्लॅस्टिक जमा झाला. या मोहिमेचा 46 वा रविवार होता.अभियानात जेष्ठ नागरीक, उज्वल कोल्हापूर ग्रृप, विवेकानंद कॉलेजचे एन.एस.एस.चे विद्यार्थी, डी.डी.शिंदे सरकार कॉलेज के.जी.आंबुलगेकरसर व एन.सी.सी. विद्यार्थी, विद्यार्थीनी, वृक्षप्रेमी ऑर्गनायझेशन संस्था, अमित साखरे युवा मंच संस्थेचे कार्यकर्ते, स्वरा फौंडेशनचे प्रमोद माजगांवकर व कार्यकर्ते, स्वच्छता दूत अमित देशपांडे व महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी या स्वच्छता मोहिमेत सहभाग नोंदविला. यावेळी वक्षप्रेमी आर्गनायझेशन संस्थेकडून व महापालिकेतर्फे टाकाळा, राजारामपुरी, रेल्वे फाटक, फुलेवाडी रंकाळा , पंचगंगा नदी, लक्ष्मीपुरी, शाहुपूरी, प्रतिभा नगर, सुभाषरोड, ट्रॅफिक ऑफिस, जयंती पंपिंग स्टेशन परिसर येथील सुमारे 540 झाडांना पाणी घालणे, औषध फवारणी केली. 140 झाडांवरचे जाहिरात फलक, मोळे, डिजीटल बॅनर उतरवले. पर्यावरणपूरक संदेश देणारी वृक्षप्रेमी आर्गनायझेशन संस्थेचे या उपक्रमाबद्दल आयुक्त डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी कौतूक केले.

यावेळी कसबा बावडा भाजी मार्केट येथे कोरोनाबाबत नागरिकांत प्रबोधन महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत होते. यावेळी मार्केटमध्ये कोरोना जनजागृतीबाबत माहितीपत्रक वाटली. ही मोहिम इराणी खण, सिध्दीविनायक हॉस्पिटल, रियालन्स मॉल परिसर, दसरा चौक ते खानविलकर पेट्रोल पंप, पंचगंगा नदी घाट, अस्टर आधार हॉस्पिटलनजीक, हुतात्मा पार्क, पितळी गणपती ते धैर्यप्रसाद हॉल चौक, बावडा कोर्ट ते भगवा चौक, कावळा नाका ते रुईकर कॉलनी रोड तसेच संभाजीनगर रोड सफाई व जयंती नदी संप व पंप हाऊस बंधारा येथील सांडपाण्यावर तरंगणारा प्लास्टिक दोन डंपर काढले. येथे 3 जेसीबी, 6 डंपर, 6 आरसी गाडया व महापालिकेच्या 130 स्वच्छता कर्मचा-यांच्या सहाय्याने राबविली. यावेळी उप आयुक्त निखील मोरे, आरोग्यधिकारी डॉ.रमेश जाधव, उप शहर अभियंता बाबुराव दबडे, शाखा अभियंता आर.के.पाटील, मुख्य अग्निशमन अधिकारी रणजित चिले, परवाना अधिक्षक राम काटकर, मुख्य आरोग्य निरिक्षक जयवंत पोवार, विभागीय आरोग्य निरीक्षक राहुल राजगोळकर आदींनी सहभाग नोंदविला. विश्‍वास न ठेवण्याचे आदेश आयुक्त डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहिम झाली. यावेळी आयुक्तांनी कोरोनाबाबत दक्षता घ्यावी, सर्वांनी वारंवार हात स्वच्छ साबणाने धुवावे, सकस व ताजे अन्न घ्यावे, आजारी व्यक्तींनी घरीच थांबावे, गर्दीत जाऊ नये, डॉक्‍टरांचा सल्ला घ्यावा, अफवांवर कोणीही विश्‍वास ठेवू नये असे आवाहन केले.



Web Title: 5 tonnes of garbage deposited in the sanitary