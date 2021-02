कांदा किलोला 50 रुपये;  आवक असूनही दर वधारलेलेच 

कोल्हापूर : पाऊस एक महिना जास्त पडला, कांदा पिकविण्यास उशीर झाला, अवकाळी पाऊस झाला, कांद्याची साठेबाजी अशा अनेक कारणांनी कांदा महागला अशी ओरड सुरू असते. आतासुद्धा हीच स्थिती आहे. कांदा भरपूर असूनही प्रतिकिलो 45 ते 50 रुपयांनी विकला जात आहे. कांदा विक्रेता मालामाल होतो; तर ग्राहकांना नेहमी तोटा सहन करावा लागतो. आता तर लक्ष्मीपुरीत गुजरातहून कांदा आलेला आहे. लक्ष्मीपुरीतील कांद्याचा दर (प्रतिकिलो रुपये) :

*गुजरात लाल कांदा (30/40) * लाल लासलगाव कांदा (45/50) * पांढरा कांदा (40). ग्राहकांची लूट

10 किलो कांद्याचे भाव सरासरी 320 रुपये असे आहेत; तर किरकोळ बाजारपेठेत प्रति एक किलो कांद्याचे भाव 45 ते 50 रुपये किलो आहेत. चौथ्या श्रेणीचा कांदा 150 रुपये दहा किलो घाऊक बाजारपेठेत आहेत; तर किरकोळ बाजारपेठेत हाच कांदा 25/30 रुपयांपेक्षा अधिक भावाने विकला जातो. एक विक्रेता किलो कांद्यामागे 25 ते 30 रुपयांचा फायदा काढतो. असे एका दिवसात संबंधित विक्रेत्याने दहा किलो कांदा विकला तर 300 रुपयांचा फायदा होतो. ग्राहक मात्र लुटला जातो.

