आजरा : आजरा तालुक्‍यात आगीचे सत्र सुरूच आहे. जंगलभागात वणवा लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. चित्री परिसरात बुधवारी (ता.3) लागलेल्या आगीने रौद्ररुप घेतले. प्रकल्पाजवळचा सुमारे 60 हेक्‍टरचा परिसर जळून खाक झाला. या परिसरात पर्यावरणप्रेमींनी लावलेली स्थानिक प्रजातींची झाडे जळून गेली. त्याचबरोबर अन्य झाडांचे नुकसान झाले. एकीकडे वनविभागातर्फे तालुक्‍यात वणवा प्रतिबंधक सप्ताह सुरू आहे. तर दुसरीकडे आगीचे सत्र कायम आहे. तालुक्‍यात महिनाभरात पेरणोलीचे पठार, शिरसंगीचे जंगल, मलिग्रेच्या परिसरात आगी लागल्या. वनविभाग व ग्रामस्थांनी आगीवर नियंत्रण आणले. दरम्यान, येथील वनसंपदेची हानी मोठ्या प्रमाणात झाली. बुधवारी चित्री परिसरात आग लागली. वाळलेले गवत, पाला-पाचोळा यामुळे आग पसरत गेली. आगीने रौद्र रुप धारण केल्याने येथील 60 हेक्‍टरचा परिसर जळून गेला. यामधील आंबा, काजू, बांबू यासह विविध झाडांना आगीची झळ पोहोचली. वनविभागातर्फे तालुक्‍यात वणवे रोखण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय व ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. पण आगी लागण्याचे सत्र सुरुच आहे. एकीकडे जनजागृती तर दुसरीकडे आग अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्रबोधनाबरोबर आग नियंत्रणासाठी वेगाने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे जाणकार सांगतात. "लॉकडाउन'काळात आगीवर नियंत्रण

तालुक्‍यात फेब्रुवारीनंतर कोरोनामुळे लॉकडाऊनला सुरवात झाली होती. या काळात जंगलांना आगी लागण्याचे प्रमाण कमी होते. मार्चनंतर जंगलात वणवे पेटले नाहीत.

