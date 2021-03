जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी  हवेत 754 कोटी ;मिळाले 54 कोटी 

कोल्हापूर : ग्रामीण भागात, दऱ्याखोऱ्यात जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. अजूनही अनेक गावांना कच्च्या रस्त्याने तर वाड्या, वस्त्यांना पायवाटेने जावे लागते. जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची लांबी हजारो किलोमीटर असली तर त्याच्या दुरुस्तीसाठी आणि नवीन रस्त्यांसाठी मिळणारा निधी तुटपुंजा आहे. रस्ते विकासाचा जिल्हा परिषदेने 2019-20 व 2020-21 या दोन वर्षांचा 754 कोटींचा आराखडा केला मात्र आतापर्यंत 54 कोटी रुपयेच मिळाले असून, हा निधीही ताकतवर लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघात पोहोचला आहे. त्यामुळे उर्वरित जिल्ह्याच्या रस्त्यांचे भाग्य उजळणार कधी?, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. रस्त्यांची दुरुस्ती, नूतनीकरणासाठी निवड करताना काही अटी, शर्ती असून त्या आधारे रस्त्यांची कामे निश्‍चित केली जातात. दर दोन वर्षातून हा आराखडा तयार करण्यात येतो. या आराखड्यातही आपले गाव प्राधान्यक्रमाने यावे, यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न असतात.

रस्ते निवड करताना दिलेल्या नियमांचा आधार घेऊन ही रस्ते विकास सूची तयार केली आहे. यात इतर जिल्हा मार्ग, रस्त्याची नवीन बांधकामे व सुधारणा, पुलाचे संकल्पन व बांधकाम आदींचा समावेश आहे. मात्र याच्या विकासासाठी मिळणारा निधी फारच कमी आहे. त्यातूनही निधी आला तर तो मंत्री, सत्ताधारी आमदार यांच्याच मतदारसंघात जातो. त्यामुळे जे लोकप्रतिनिधी रस्त्यांबाबत बोलत नाहीत, निधीसाठी आग्रह धरत नाहीत, पाठपुरावा करत नाहीत, त्यांना निधी उपलब्ध होत नाही. याचा परिणाम संबंधित गावच्या विकासावर व तेथील ग्रामस्थांवर होतो. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तो योग्य ठिकाणी खर्च होतो की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाने प्रामाणिकपणे पार पाडणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित

* सुमारे 5 हजार 625 किलोमीटर लांबीचे रस्ते

*यातील 1800 किलोमीटर जिल्हा मार्ग

*उर्वरित 3825 किलोमीटर उर्वरित रस्ते आहेत.

*यात बाजारपेठेकडे जाणारा रस्ता, शाळा, महाविद्यालय, आरोग्य केंद्र, पर्यटनस्थळे अशी वर्गवारी होते रस्त्यांची कामे सुचवणे, ती आराखड्यात घालणे, निधीची तरतूद करणे, कामांना जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांची परवानगी घेण्याचे काम सदस्य करतात. मात्र रस्ते मंजूर झाले, की इतर लोकप्रतिनिधी त्यावर अतिक्रमण करतात. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेकडून होणारी रस्ते दुरुस्ती व त्याअनुषंगिक कामे कामांचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडेच राहावेत इतरांनी अतिक्रमण करू नये.

- सविता शिवाजी चौगले, जि.प.सदस्या

