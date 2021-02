कोल्हापूर झेडपीतील पदाधिकारी  बदल न झाल्यास विपरीत परिणाम 

कोल्हापूर : वर्षानंतर जिल्हा परिषदेत खांदेपालट करण्याचा निर्णय घेत होता. वर्ष पूर्ण होतानाच महाविकास आघाडीचे नेते ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एक, दोन वेळा नव्हे, तर तब्बल अर्धा डझन वेळा पदाधिकारी बदलणार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादीचे नेते खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमातही त्यांनी यावर भाष्य केले. मात्र, पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल पूर्ण होऊन दीड महिना होत आहे. तरीही पदाधिकारी बदलाच्या हालचाली सुरू नाहीत. अशीच परिस्थिती राहिली, तर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. सदस्यांच्या नाराजीचा फटका कधी?, कोणाला व कोठे बसणार? याची चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदेतील भाजप आघाडीची सत्ता उलथवून महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन करण्यात आघाडीच्या नेत्यांना यश आले. वर्षभरानंतर पदाधिकारी बदल होईल, अशी घोषणा नेत्यांनी केली होती. सत्ता बदलात मंत्री मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, शिवसेनेचे खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण झाला. तत्पूर्वी आठ दिवस अगोदर जिल्हा बॅंकेत मंत्री मुश्रीफ यांनी पदाधिकारी बदल होणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, पालकमंत्री पाटील परदेश दौऱ्यावर गेल्याने व नंतर कोरोना बाधित झाल्याने पदाधिकारी बदलाची चर्चा थांबली आहे. आता पदाधिकारी बदलाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अध्यक्षपद कॉंग्रेसकडेच

ज्याच्या जागा जास्त त्याचा अध्यक्ष, असे सूत्र आहे. नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या नाहीत, तर कॉंग्रेसकडेच अध्यक्षपद राहणार आहे. या पदासाठी आमदार पी. एन. पाटील यांचे पुत्र राहुल पाटील व पालकमंत्री पाटील यांचे खंदे समर्थक सरिता शशिकांत खोत यांचे नाव आघाडीवर आहे. राष्ट्रवादीतून युवराज पाटील, जयवंतराव शिंपी अध्यक्ष पदासाठी दावेदार आहेत. मात्र, अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला मिळणार नसल्याने उपाध्यक्ष पदासाठी शाहूवाडी या दुर्गम तालुक्‍यातील विजय बोरगे यांची वर्णी लागण्याची शक्‍यता आहे. बदल न झाल्यास परिणाम

भाजपने जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करत असताना वर्षभरात पदाधिकार बदलणार असल्याचे सांगितले. मात्र, वर्षभरानंतर या विषयाची चर्चा दाबून टाकली. परिणामी भाजपला सत्तेतूनच बाहेर पडावे लागले. आताही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पदाधिकारी बदल होणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यादृष्टीने काहीच हालचाल नाही. जर बदल झाले नाहीत, तर आगामी गोकुळ, केडीसी व महत्त्वाचे म्हणजे विधान परिषद निवडणुकीत याचे विपरीत परिणाम दिसतील, अशी शक्‍यता सदस्यांतून वर्तवली जात आहे.

Web Title: Adverse consequences if there is no change of office bearers in Kolhapur ZP