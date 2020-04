कोल्हापूर : ट्रान्स्पोर्टधारकांना सातत्याने सामोरे जाव्या लागणाऱ्या संकटामुळे पर्यायी व्यवसाय उभा करण्याची वेळ कोरोना विषाणूच्या लॉकडाउनमुळे येणार आहे. रोड टॅक्‍स, चालकांचे घरबसल्या पगार, परमिटचा खर्च अशा अनेक खर्चामुळे ट्रान्स्पोर्टधारकांना पर्यायी व्यवसाय सुरू करावा लागण्याची शक्‍यता जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे. ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकांवर अवलंबून असलेल्या सुमारे 40 उपव्यवसायांवरही गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पर्यायी व्यवसाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एकंदरीतच ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायाला ही धोक्‍याची घंटा असल्याचे सांगण्यात येते. ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सुमारे पाच लाखांहून अधिक संसारांना आर्थिक बळ मिळत आहेत. ट्रक, टेम्पो, खासगी आराम बस, रिक्षाचालक, डंपर, खासगी टॅक्‍सीचालक यांचा तर समावेश होतो, मात्र त्यांच्याच बरोबर किमान चाळीस उपव्यवसाय ट्रान्स्पोर्टधारकांवर अलवंबून आहेत. पंक्‍चरवाला, आरटीओ एजंट, ऑईल विक्रेते, हमाल, ट्रान्स्पोर्ट ऑफिसमधील कर्मचारी, टायर विक्रेते, पेंटर, कारागिरी, मेस्त्री अशा सुमारे 40 उपव्यवसायांवर याचा परिणाम होणार आहे. सध्या बीएस 6 या नव्या मोटारी, दुचाकी मार्केटमध्ये आल्या आहेत. त्यांची खरेदी वाढली नाही तर त्यांच्याकडून होणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा येणार आहेत. याचा परिणाम ऍटोमोबाईल सेक्‍टरवर होणार आहे. वाहन विक्रीत होणारी घट पुन्हा ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायावर परिणाम करणार आहे. अत्यावश्‍यक सुविधेतील ट्रान्स्पोर्टधारकांच्या मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल. परिणामी ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार आहे. यामुळे रेल्वेची मालवाहतूक वाढण्याची शक्‍यता आहे. एकंदरीतच ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांना पर्यायी व्यवसाय पाहावे लागतील. केवळ एकाच व्यवसायावर ते अवलंबून राहणार नाहीत. यातून नवीन व्यवसाय उदयास येतील. काही नवी संकल्पना रुजतील. त्यातून पोटापाण्याचे नवे व्यवसाय उदयास येतील. ट्रान्स्पोर्ट व्यवसाय वारंवार आर्थिक संकटात सापडत आहे. परिणामी प्रत्येक व्यावसायिकांना पर्यायी व्यवसाय पाहावे लागतील. यातून ट्रान्स्पोर्ट व्यवसाय करणारे थोडेच टिकतील. त्यामुळे मालवाहतुकीचा दर वाढेल. परिणामी त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल.

सुभाष जाधव, अध्यक्ष,

कोल्हापूर जिल्हा लॉरी ऑपरेटरर्स असो. दृष्टिक्षेप

* जिल्ह्यात अबलंबून असणारे कुटुंब : सुमारे 5 लाख

* ट्रकचालक-मालक : 16 हजारांवर

* ट्रान्स्पोर्टपूरक व्यावसायिक कुटुंबीय : 90 हजारांत

* ट्रेम्पो, रिक्षा, खासगी बसेस व्यावसायिक लाखात

परिणाम

* मोटारींचे ट्रक्‍स कमी होण्याची शक्‍यता

* रेल्वेची मालवाहतूक सेवा वाढणार

* नवीन मोटारी इतर वाहनांची खरेदी कमी होणार



