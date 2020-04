लॉकडाऊनच्या काळातच मद्याची चलती : इचलकरंजी पोलिसांनी केली जप्ती... 

इचलकरंजी - येथील पोलिसांनी विविध तीन प्रकारच्या देशी दारूचे तब्बल ४९ बॉक्स जप्त केले आहेत. चार चाकी छोटा हत्ती वाहनातून या दारूसाठ्याची बेकायदेशीरपणे वाहतूक करण्यात येत होती. आसरानगर कचरा डेपो जवळ शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत १ लाख ९२ हजार ३०४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मदन राजू शंकर (रा. राजीव गांधीनगर, जयसिंगपूर) याला अटक केली आहे. त्याच्यासह अन्य दोन अज्ञात संशयितांच्यावर गावभाग पोलिसात गुन्हा नोंद झाला आहे. पोलीस उपाधीक्षक गणेश बिरादर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू आहे. अत्यावश्यक वस्तूंचीच फक्त वाहतूक करण्यास परवानगी आहे. मात्र कांही वस्तूंची चोरट्या पध्दतीने वाहतूक केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पोलिस दलाच्यावतीने कडक गस्त घालण्यात येत आहे. ग्रेटच : सेवानिवृत्ती मिळाली, तरीही तो म्हणतोय विनामूल्य काम करण्याची संधी द्या... पोलीस उपाधीक्षक बिरादार हे आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत शुक्रवार रात्री गस्त घालत होते. आसरा नगर कचरा डेपो येथून टाकवडे वेस मार्गे कुरुंदवाडच्या दिशेने जात होते. त्याच वेळी छोटा हत्ती वाहन टाकवडे रोड मार्गे इचलकरंजी शहरात येत होते. मात्र पोलिसांच्या वाहनाचा दिवा पाहून संशयितांनी आपले वाहन रस्त्यालगत असलेल्या मोकळ्या जागेत घेऊन गेले. श्री.बिरादार यांच्या पथकाला त्या वाहनाचा संशय आला. पोलीस वाहनाच्या दिशेने येत असल्याचे पाहून अंधाराचा फायदा घेऊन छोटा हत्ती वाहनातील दोन संशयितांनी तेथून शेतात पळ काढला. पोलिसांनी या वाहनाची तपासणी केली. त्यामध्ये देशी दारूचे बॉक्स आढळून आले. त्यानंतर तातडीने याबाबतचा पंचनामा करायचा आदेश श्री.बिरादर यांनी गावभाग पोलिसांना दिले. छोटा हत्ती हे वाहन मदन राजू शंकर (रा.राजीव गांधीनगर, जयसिंगपूर) यांच्या मालकीची असल्याचे निष्पन्न झाले. या कारवाईत पोलिसांनी ७० हजार रुपये किमतीचे छोटा हत्ती वाहन व १ लाख २२ हजारांचा देशी दारुसाठा जप्त केला. यामध्ये ५७ हजार ४०८ रुपये किमतीचे जीएम प्रकारच्या देशी दारूचे २३ बॉक्स ४९ हजार ९२० रुपये किमतीचे संत्रा प्रकारच्या देशी दारूचे २० बॉक्स तसेच १४९७६ रुपये किमतीचे टँगो पंच प्रकारच्या देशी दारूचे ६ बॉक्स जप्त करण्यात आले आहेत. सर्वत्र बंद... तरीही दारूचा महापूर... लॉक डाऊन कालावधीत अत्यावश्यक वस्तूची दुकाने वगळता सर्व प्रकारची अस्थापने बंद आहेत. त्यामध्ये मद्य विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. त्यानंतरही दारुची वाहतूक व विक्री सुरू असल्याचे पोलिसांनी केलेल्या वेगवेगळ्या तीन कारवाईवरून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे ही दारू कोठून उपलब्ध होत आहे, याच्या मुळाशी पोलीस जाणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

