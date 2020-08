आधीच धाकधुक त्यात सर्वर डाऊन

कोल्हापूर : सर्व्हर डाऊन झाल्याने अकरावी प्रवेश प्रक्रियेस गोंधळाने आज सुरवात झाली. दिवसभरात 3032 विद्यार्थ्यांनी ऑलाईन नोंदणी केली. विद्यार्थी व पालकांचा मात्र दिवसभर तक्रारीचा सूर राहिला. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. प्रवेश प्रक्रियेचा आज पहिला दिवस होता. सकाळी अकरा वाजता शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईटवर अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होताच, सर्व्हर डाऊन झाल्याने विद्यार्थी वैतागले. ओटीपी लवकर येत नसल्याच्या, पेमेंट होण्यास विलंब होत असल्याच्या त्यांच्या तक्रारी होत्या. काही विद्यार्थ्यांचे दोन-तीन वेळा शुल्क कट झाल्याचे म्हणणे होते. पासवर्ड व लॉगीन आयडी न मिळताच, शुल्क कट झाल्याचेही पालकांतून सांगण्यात आले. याबाबत सहायक शिक्षण संचालक सुभाष चौगुले म्हणाले, ""पहिलाच दिवस असल्याने सुरवातीच्या काही तासांत संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्या विद्यार्थी-पालकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती. तांत्रिक समस्येच्या निराकरण संदर्भातील केंद्राकडे भाग 1 कसा भरावा, भाग 2 सुरू का होत नाही, पेमेंट, यूजर नेम व पासवर्डबाबत दीडशे विद्यार्थी-पालकांनी विचारणा केली. त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. ज्यांच्या बॅंक खात्यातून एकापेक्षा जास्त वेळा प्रवेश प्रक्रिया शुल्क वजा झाले आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी मुख्य केंद्र यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय (केएमसी) येथे पुराव्यानिशी लेखी तक्रार करावी. बिल्डडेस्क व बॅंक खात्याशी ताळमेळ घेऊन रक्कम विद्यार्थ्यांच्या अथवा पालकांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रक्रिया शुल्क जमा होऊनसुद्धा लॉगीन आयडी व पासवर्ड मिळाला नाही. त्यांनी तांत्रिक समस्या निराकरणासाठी दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधावा.'' प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश नोंदणीची प्रक्रिया (भाग -1) ही भाग -2 मधील प्रत्यक्ष प्रवेश अर्ज भरण्याच्या कालावधीत म्हणजे 14 ते 23 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. याची कोल्हापूर शहरात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी-पालकांनी नोंद घ्यावी, असेही आवाहन केले आहे. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

