राजाराम तलावावर चौपाटी नाही तरी पर्यटकांची गर्दी

कोल्हापूर : राजाराम तलावाला चौपाटी नाही, कारंजाही नाही. बोटीतून तलावात फेरी मारण्याची संधीही नाही. तरीही येथील नैसर्गिक सौंदर्यामुळे आसपासचे लोक सायंकाळी येथे येतात. तलावाच्या भोवतीने चालत फेरी मारतात. येथील शांतता, हिरवाई त्यांचे मन प्रसन्न करते. त्यामुळे आता रंकाळा आणि कळंब्या पाठोपाठ राजाराम तलावही पर्यटकांच्या पसंतीचे नवे ठिकाण बनले आहे. तळ्यांचे शहर अशी ओळख असणाऱ्या कोल्हापुरात आता मोजकेच तलाव उरले आहेत. राजाराम तलाव हा यापौकीच एक आहे. सरनोबतवाडी आणि आसपासच्या परिसरातील शेतीसाठी पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी बंधारा घालून तलाव बांधण्यात आला. येथील सांडव्यातून पाणी पुढे सोडले जाते. नैसर्गिक उमाळ्यांमुळे तलावात बाराही महिने पाणी असते. रोज सकाळी येथे नागरिक पोहण्यासाठी येतात. या ठिकाणी त्यांचा जलतरण ग्रुपही बनला आहे. सकाळी आणि सायंकाळी या परिसरात चालण्याचा व्यायाम करण्यासाठी लांबून लोक येतात. आता विरंगुळा म्हणून सायंकाळी फेरफटका मारणाऱ्यांचीही गर्दी वाढू लागली आहे. रंकाळा तलावासारखी येथे चौपाटी किंवा पदपथ उद्यान नाही. तलावात नौकाविहाराची सुविधा नाही. कारंजा, तलावात विहार करणारी बदके असे काहीच नाही. तरीही येथील हिरवाईने नटलेला परिसर आणि शांतता अनुभवण्यासाठी लोक येतात. तलावाच्या काठी लहानमुले आपला खेळ मांडतात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या गप्पांचा फडही रंगतो, तर मित्र मैत्रिणींच्या भेटण्याचेही हे ठिकाण झाले आहे. रोज सायंकाळी येथे एखाद्या जत्रेप्रमाणे गर्दी जमते. लोक येथील रम्य वातावरणात मोकळा श्‍वास घेतात. नवी उर्जा घेऊन परततात. एकेकेकाळी केवळ शेतीच्या पाण्याचा स्त्रोत एवढीच ओळख असणारा राजाराम तलाव आता नवे पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखले जाऊ लागला आहे.



Web Title: Although there is no Chowpatty on Rajaram Lake, it is crowded with tourists