कोवाड परिसरात लघुदाबाच्या वाहिनींना उघड्यावर

कोवाड : कोवाड परिसरात शेतातून गेलेल्या अनेक लघुदाबाच्या विद्युत वाहिनींना स्पेसर व गारडींग नाही. विद्युत वाहिनी उघड्यावर आहेत. शेतकरी दिवसभर या विद्युत वाहिनींच्या खाली शेतात काम करताना भितीखाली वावरताना दिसतो. महावितरणने विद्युत वाहिनींना गारडींग करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्यातून होत आहे. कोवाड, निट्टूर, कुदनूर, राजगोळी, किणी व तेऊरवाडी या भागात हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. वादळी वाऱ्यात विद्युत वाहिनी हेलकावे खातात. त्यामुळे शेतात काम करणारे शेतकरी भितीखाली वावरत आहेत. दोन वर्षापूर्वी कागणी शिवारात तुटून पडलेल्या विद्युत वाहिनीला स्पर्श झाल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. अशा प्रकारची दुर्घटना होऊ नये यासाठी कोवाड परिसरातील विद्युत वाहिनीना स्पेसर व गारडींग बसवावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्यातून होत आहे. उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीवरून लघुदाबाच्या विद्युत वाहिनी जोडल्या जातात. कोवाड परिसरातील शिवारातून गेलेल्या विद्युत वाहिनींना स्पेसर व गारडींगची व्यवस्था नाही. सध्या अनेक ठिकाणचे विद्युत पोल वाकलेले असल्याने विद्युत वाहिनींची ओढणी लवचीक झालेल्या दिसतात. या विद्युत वाहिनीना गारडींग नसले तरी किमान स्पेसर असणे आवश्‍यक आहे. पण अनेक ठिकाणच्या विद्युत वाहिनी उघड्यावर आहेत. अचानक विद्युत वाहिनी तुटली तर स्पेसर किंवा गारडींगमुळे धोका टळू शकतो. पण दोन्हीही नसतील तर मात्र धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कोवाड परिसरातील अनेक ठिकाणी विद्युत वाहिनीना कोणताही आधार नाही. विशेषतः शेतातून गेलेल्या लघु दाबाच्या विद्युत वाहिनींच्या बाबतीत ही परिस्थिती दिसून येते. वादळी वाऱ्यात विद्युत वाहिनी हेलकावे खात असल्याने शेतकऱ्यांच्यातून भिती व्यक्त होत आहे.त्यामुळे महावितरणने तात्काळ लघुदाबाच्या विद्युत वाहिनीना स्पेसर व गारडींग करावे,अशी मागणी होत आहे. शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा

शेतातून गेलेल्या लघुदाबाच्या विद्युत वाहिनीना गारडींग व स्पेसरची गरज आहे. वाकलेल्या खांबांचा या भागात मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातून विद्युत वाहिनी लवचिक झाल्याने धोका निर्माण झाला आहे. त्यासाठी महावितरणने स्पेसर व गारडींग बसवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा.

- जनार्दन देसाई, शेतकरी, कागणी

