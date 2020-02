उत्तूरसह परिसरात तागाचे क्षेत्र वाढले

उत्तूर: जमिनीचा पोत वाढवणारे ताग पिक घेण्याकडे उत्तूर विभागातील शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. गेल्यावर्षी परिसरात 5 हेक्‍टर क्षेत्रावर ताग पिक होते. यावर्षी दुप्पट क्षेत्र (10 हेक्‍टर) झाले आहे. ताग हे सर्व प्रकारच्या जमिनीत उत्तम वाढणारे हिरवळीचे पीक आहे. पेरणी झाल्यानंतर पाच ते सहा आठवड्यांनी गाडल्यानंतर हेक्‍टरी सर्वसाधारणपणे 17 ते 20 टन सेंद्रिय खत मिळते. त्यापासून 60 ते 100किलो प्रतिहेक्‍टरी नत्र प्राप्त होते. त्याचबरोबर इतर मुख्य, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्येही पिकांना उपलब्ध होतात. हे पीक शेंगवर्गीय (द्विदल) वर्गातील असल्यामुळे याच्या मुळावर नत्र शोषण करणाऱ्या जिवाणूंच्या गाठी असतात. झाडाला चमकदार, लुसलुसीत, गर्द हिरव्या रंगाचे लांबोळकी आकाराची भरपूर पाने येतात फुले पिवळ्या रंगाची येतात. पीक जमिनीत गाडल्यानंतर कुजून हेक्‍टरी 50 ते 60 किलो नत्राचे स्थिरीकरण होते. सेंद्रिय पदार्थात 0.8 टक्के नत्र, 1 टक्के स्फुरद व 0.5 टक्के पालाश असते. हे पीक निचरा होणाऱ्या हलक्‍या ते भारी सर्वप्रकारच्या जमिनीत घेता येते. पेरणीसाठी हेक्‍टरी 25 ते 40 किलो बियाणे वापरले जाते. फेकीव पद्धतीकरिता हेक्‍टरी 55 ते 60 किलो बियाणे लागते. 40 ते 50 दिवसांनी पीक फुलावर येण्यास सुरवात झाल्यानंतर नांगराच्या सहायाने जमिनीत गाडले जाते. त्यामुळे जमिनीत 80 ते 120 किलो नत्र प्रति हेक्‍टरी मिळते हिरवळेचे खत उपलब्ध

या परिसरात ताग पिकाचे क्षेत्र वाढत आहे. हिरवळेचे खत उपलब्ध होत असल्याने ऊस उत्पादक हे पिक घेत आहेत.

- शिवाजी गडकरी, कृषी सहाय्यक, उत्तूर

