चार वर्षांत ऍट्रॉसिटीचे या जिल्ह्यात तब्बल एवढे गुन्हे दाखल

कोल्हापूर - जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षात ऍट्रॉसिटी अंतर्गत 253 गुन्हे दाखल झाले. उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत याबाबतचा गतीने तपास करण्याचे काम सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे 80 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. हे पण वाचा - शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ, महिलांच्या स्वसंरक्षणाची अशी आहे गुरूकिल्ली जिल्ह्यात ऍट्रॉसिटी (जातीवाचक शिवीगाळ) अंतर्गत दाखल होणारे गुन्हे हे अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) 1989 सुधारणा 2015 या कलमांतर्गत दाखल होतात. तक्रारदाराला वेळेत न्याय मिळण्यासाठी या गुन्ह्यांचा तपास उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत केला जातो. हे पण वाचा - Video : पैलवानांच्या ताकदीचे काय आहे रहस्य ? जाणून घ्या... जिल्ह्यात 2016 ते 2019 या चार वर्षांत 253 गुन्हे दाखल झाले. या गुन्ह्यांचा वेळेत तपास करून यापैकी 203 गुन्ह्यांच्य दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. तपासाचे प्रमाण हे सरासरी 80 टक्के इतके आहे. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात गडहिंग्लज उपविभागात सर्वात कमी 14 गुन्हे त्यापाठोपाठ 16 गुन्ह्यांची नोंद असणारा कोल्हापूर शहर विभागाचा क्रमांक लागतो. जयसिंगपूर येथे सर्वाधिक 38 गुन्ह्यांची नोंद झाली. वर्ष दाखल गुन्हे दोषारोपपत्र दाखल

2016 55 44

2017 55 45

2018 73 64

2019 70 50

एकूण 253 203 उपविभागानुसार दोन वर्षातील दाखल गुन्हे

विभाग सन 2018 सन 2019

शहर 06 10

करवीर 16 09

शाहूवाडी 10 19

जयसिंगपूर 20 18

इचलकंरजी 16 05

गडहिंग्लज 05 09 एकूण 73 70



Web Title: Atrocity crimes registered 253 in kolhapur district in four years