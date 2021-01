शहरात पाईपने गॅस पुरवठ्याची योजना मंजुरीच्या प्रतिक्षेत, महापालिकेच्या दफ्तरदिरंगाईचे फटाका

कोल्हापूर ः शहराला पाईपलाईनने गॅस पुरविण्याच्या योजनेच्या काम अजूनही महापलिकेच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. ठरावाला वेळ. झालेल्या ठरावावर सही व्हायला वेळ गेला. आता ठराव होउनही उर्वरित प्रक्रियेच्या फेऱ्यात हे काम अडकले असून चांगली योजनेलाही महापालिकेच्या दफ्तरदिरंगाईचा फटका बसला आहे. महापालिकेच्या या सर्व प्रस्ताव, मंजूऱ्या, ठरावाच्या प्रतिक्षेत नळाव्दारे स्वस्तातला गॅस येण्याचे काम गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहे.

पहिल्या टप्यात कोल्हापूर शहरात 129 किलोमीटरची पाईपलाईन होणार आहे. या पाईपलाईनसाठी संबधित कंपनीने खुदाईची परवानगी मागताच त्यासाठी 66 कोटींची मागणी महापालिकेने केली होती. तथापी, इतके शुल्क भरणे कंपनीला परवडणारे नसुन हे कामही लोकहिताचेच असल्याने विनाशुल्क परवानगी मिळावी, अशी कंपनीने मागणी केली होती. त्यानंतर कमी रकमेचा आणखी एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या प्रक्रियेत वर्षभर काम रेंगाळत गेले. त्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी महापालिकेच्या कारभारावर टीका करत नगरसेवकांनी हे काम लवकर करावी,अशी टिका टिप्पणी केली होती. संभाजीराजे यांच्या या टिका टिपण्णीनंतर मावळत्या सभागृहाने जाता जाता या गॅस पाईपलाईनच्या कामाला मंजूरी देण्याचा ठराव उपसूचनेसह मंजूर केला. महापालिकेच्या दफ्तर दिरंगाईचा फटका या कामाला बसला असून सुमारे वर्षभर कागदपत्राचा खेळ रंगला होता. एवढ्या काळात या गॅसपाईपलाईनचे काम पुर्ण होउन नागरिकांना नळाव्दारे गॅसही पोहचला असता.पण एखाद्या कामात महापालिकेचा अनुभव कसा येतो,याचा हा उत्तम नुमना आहे. उपसूचनेत रिस्टोरेशनची जबाबदारी कंपनीवर

महापालिकेच्या सभागृहाने प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करुन मंजूरीचा हा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर केला. गॅस पाईपलाईनचे काम करताना जी रस्ते खोदाई होईल ते रस्ते पुन्हा दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदारी संबधित कंपनीवर दिली आहे. सिमेंटचा रस्ता खोदला तर सिमेंटचा आणि डांबीरचा रस्ता खोदला तर डांबरी रिस्टोरेशन करुन देण्याच्या अटीवर हा ठराव सभागृहाने मंजूर केला आहे. गॅस पाईपलाईनच्या खोदाईला परवानगी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव, ठराव आदी प्रक्रिया पुर्ण झाली असून आता अनामत रक्कम भरुन घेणे व अन्य कांही प्रक्रिया पार पडली जाईल. येत्या आठवड्याभरात हा प्रश्‍न निकाली निघेल.- शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत. संपादन - यशवंत केसरकर

