नियम भंग करणाऱ्या मंडळाना देणार दणका 

कोल्हापूर : गणेशोत्सवासाठी घालून दिलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतील. तसेच पुढील वर्षी उत्सव साजरा करण्याला परवानगीही नाकारण्यात येईल, असा इशारा शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टे यांनी दिला.

कोरोना संकटात साधेपणाने आणि विधायक उपक्रमांनी गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी पुढे येत असलेल्या मंडळांचे त्यांनी कौतुक केले. कोरोनामुळे यंदा गणेशोत्सवातील गर्दी टाळण्यासाठी शासनाकडून नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीचे पालन सर्व मंडळांनी करणे बंधनकारक आहे. याच धर्तीवर शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सवाबाबत "सकाळ'ने शहर पोलिस उपअधीक्षक कट्टे यांच्याकडून माहिती घेतली. कोरोना काळाचा विचार करून अनेक मंडळांनी यंदाचा गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचे जाहीर केले. शहरातील सर्व पोलिस ठाण्याकडून हद्दीतील सर्व गणेश मंडळांशी संपर्क साधून त्यांना नियमावली सांगण्यात येत आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना हा उत्सव शांततेत उत्साहात आणि "आरोग्य उत्सव' म्हणून साजरा करा. प्लाझ्मा दान, रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करा. आरोग्य यंत्रणेला व्हेंटिलेटर भेट द्या, असे आवाहन केले जात आहे. त्याला अनेक मंडळांकडून चांगला प्रतिसादही मिळत आहे.

दरम्यान, काही उत्साही तरुणांकडून यंदाच्या उत्सवाचे स्वरूप हे परंपरागतच भव्य असेल, असे सोशल मीडियाद्वारे सांगण्यात येत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. त्या तक्रारीची शहानिशा पोलिसांकडून सुरू आहे. उत्सव साजरा करणाऱ्याला आमचा विरोध नाही. कोरोनाचा संसर्ग रोखायचा आहे. याचा विचार करून सार्वजनिक मंडळांनी दिलेल्या नियमावलीचे पालन करावे.

- प्रेरणा कट्टे, शहर पोलिस उपअधीक्षक. दृष्टिक्षेपात...

*शहरातील मंडळे - 912

*जिल्ह्यात गणेशोत्सव साजरा न करणारी मंडळे - 97

*एक गाव एक गणपती गावे - 97 मंडळासाठी नियमावलीतील बाबी

*गणेशमूर्ती कमाल उंची चार फुटांपर्यंत

*दहा बाय दहा फूट मंडपाला परवानगी

*आगमन, विसर्जन मिरवणुकीला परवानगी नाही

*देखावे, विद्युत रोषणाई नाही

*आरती पूजेसाठी चारच कार्यकर्त्यांना परवानगी

*खुले गणेश दर्शन टाळावे

*ऑनलाईन दर्शनाची व्यवस्था करावी

