कोल्हापूर - दुपारी एकच्या सुमारास पन्हाळा-कोल्हापूर मार्गावर अपघात झालेल्या दोन्ही मोटारसायकली आणि तीन मित्रांचे मृतदेह सीपीआरमध्ये आणले आणि एकच धावपळ उडाली. रुग्णावहिकेतील दोघांच्या मृतदेहा बरोबरच एक तरुण गंभीर होता तर एक शुद्धीत होता. रुग्णवाहिका सीपीआरमध्ये आली तेंव्हा शुद्धीत असलेला तरुण सुद्धा बेशुद्ध झाला. तर गंभीर होता, तो मृत झाला. बेशुद्ध असलेल्या तरुणावर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत. इम्रान रमजान काकटिकर (वय २०, रा. जयसिंगपूर, ता. शिरोळ. जि. कोल्हापूर) असे त्याचे नाव आहे.

सीपीआरच्या अपघात विभागात तो थरथर कापत खाटावर झोपून होता. यांचे कोण नातेवाईक आहेत काय ? याची विचारणा डॉक्‍टरांकडून वारंवार होत होती. सीपीआरमध्ये उडाली धावपळ अपघाताची माहिती समजल्यानंतर करवीर पोलिस ठाण्याचे पोलिस शवविच्छेदन विभागात आले. तेथे तीन मृतदेह ठेवले होते. त्यापैकी एकाच्या मोबाइल क्रमांकावरून नातेवाईकांना संपर्क केला होता. काही तरुणांनी सीपीआरच्या शवविच्छेदन विभागाजवळ गर्दी केली. मृत आकाश तानाजी कदम (वय २०, रा. जयसिंगपूर) याच्या वडिलांना सुद्धा आकाशाच्या मित्राच्या मोबाइलवरून कॉल गेला होता. तेव्हा आकाश जखमी असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे तानाजी मेहुण्याला घेऊन दुपारी सीपीआरमध्ये आले. तेव्हा त्यांना त्यांचा मुलगा मयत झाल्याचे कळाले. सुन्न अवस्थेत ते शवविच्छेदनाच्या खोलीशेजारील बाकड्यावर बसून होते. पोलिसांनी काही विचारले तर उत्तर देत होते. आणि पुन्हा खाली मान घालून मुलगा मयत झाल्याचे दुःख दाबून ठेवत होते. थोड्याच वेळात त्याचे इतर नातेवाईक तेथे आले. एक एक करीत मयत मित्रांचे मित्र सीपीआर मध्ये दाखल झाले. मयतानंतर शवविच्छेदनाची प्रक्रीया पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक आधार कार्ड, ओळख पटेल अशी व्यक्ती या सर्वांची जुळवाजुळव त्यांच्याकडून सुरू होती. मित्रांनीच मयतांच्या नातेवाईकांना बोलावून घेतले होते. त्यांना धीर देत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करीत होते. वाचा - त्याला व्हायचे होते IAS... पण नियतीने असा घात केला... दुपारपर्यंत येतो म्हणून सांगितले होते... तो सकाळी मित्राकडे जातो म्हणून घरातून निघून गेला. दुपारी बारापर्यंत येतो, म्हणून सांगून गेला होता. मात्र, दुपारीच त्याचा अपघात झाल्याची माहिती मिळाली म्हणून आम्ही येथे आलो. पन्हाळ्याला जाणार होता असे काही सांगितले नव्हते. आकाशचे वडील तानाजी जड अंतःकरणाने सांगत होते. आकाश बी. कॉम.च्या तिसऱ्या वर्षात शिकत होता. मेडिकल दुकानदारांना औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीत नोकरी करीत शिक्षण घेत होता. त्याच्या मागे आई, वडील, लहान बहीण असा परिवार आहे. वडिलांचा सराफी व्यवसाय आहे.

Web Title: The bodies of the three friends were brought to CPR