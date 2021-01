कोल्हापूर जिल्ह्यात बोगस क्रीडा स्पर्धांचा सुळसुळाट ; राष्ट्रीय स्पर्धांचे आमिष 

कोल्हापूर : जागतिक क्रीडा संघटनांशी संलग्न असल्याचे भासवत राष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभागासाठी खेळाडूंना "गळ' घालण्याच्या प्रकारांना जोरदार सुरवात झाली आहे. एकीकडे अनेक महिन्यांच्या लॉकडाउननंतर निव्वळ सरावाला परवानगी मिळाली; तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्पर्धांचे आमिष दाखवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांची स्वप्ने दाखवली जात आहेत. शासनाने गल्लीतही स्पर्धा आयोजनाला मनाई केली असताना राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा आयोजन करीत असून, यातून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभागाची दारे उघडली जाणार असल्याची जाहिरातबाजी सोशल मीडियावर फिरत आहे.

एकीकडे कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जगभरातील विविध स्पर्धा रद्द कराव्या लागल्याने खेळाडूंत निराशा आली आहे. अशात राष्ट्रीय संघटन आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न असल्याचे भासवत खेळाडूंना आकर्षित करण्यासाठी क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाचे गाजर दाखविले जात आहे. या स्पर्धेत अनेक वैयक्तिक आणि सांघिक प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा असल्याचे सांगत खेळाडूंनी भाग घेण्यासाठी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन केले जात आहे. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या जाहिराती या विशेषतः विविध क्रीडा संघटनांच्या आणि खेळाडूंच्या मोबाईलवर झळकत आहेत. याबाबत अनेक क्रीडा संघटनांनी जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा केली असता, कोणतीही माहिती नसल्याचे आणि अशा फसव्या स्पर्धांपासून आणि जाहिरातबाजीपासून लांब राहण्याचे आवाहन क्रीडा कार्यालयाकडून केले आहे. नोंदणीसाठी अकाउंट नंबरही

सध्या देशात सुरू असणाऱ्या काही मोठ्या स्पर्धा या विशेष काळजी घेऊन आणि बायोबबलसारख्या सुरक्षा मानकाचे पालन करून ही स्पर्धा खेळवली जात आहे. अशाच विविध सुरक्षा मानकांचे आमिष दाखवून बाहेरील राज्यांत स्पर्धा आयोजित केल्याचे जाहिरातीत सांगितले जात आहे. शिवाय, नोंदणीसाठी अकाउंट नंबर दिला आहे. नोंदणीसाठीच्या अकाउंट नंबरची शहानिशा केली असता हे अकाउंट वैयक्तिक असल्याचे समोर आले आहे. कोणत्याही मोठ्या स्पर्धेसाठी खाते क्रमांक हा वैयक्तिक नसतो. यामुळे फसव्या जाहिरातींपासून खेळाडूंनी आणि संघटनांनी लांब राहावे.

- डॉ. चंद्रशेखर साखरे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी



Web Title: Bogus sports competitions in Kolhapur district; The lure of national competitions