अन्‌ तासाभरात झाडावर उभा केला पूल 

गडहिंग्लज : महापुराच्या कालावधीत एकापेक्षा अधिक लोकांना पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी तात्पुरता दोरखंडाचा पूल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतो. दोरीच्या माध्यमातून हा पूल कसा उभा करायचा आणि त्याद्वारे बचाव कार्य कोणत्या पद्धतीने करायचे, याचे प्रशिक्षण आज येथे देण्यात आले. तासाभरात पूल उभा करून त्याच्या कार्यवाहीची प्रात्यक्षिकेही करून दाखविण्यात आली. येथील नगरपालिकेतर्फे गेल्या तीन दिवसांपासून स्वयंस्फूर्तीने पुढे आलेल्या तरुणांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले गेले. आज या प्रशिक्षणाचा शेवटचा दिवस होता. या शिबिरात 50 हून अधिक तरुण सहभागी झाले होते. आज सकाळी आजरा रोडवरील दर्गासमोर खुल्या जागेत असलेल्या झाडांचा आधार घेत दोरखंडाचा पूल उभा करण्यात आला. तासाभरात पुलाची बांधणी झाली. त्यानंतर प्रशिक्षणात सहभागी झालेल्या प्रत्येक तरुण-तरुणीला पुलावरून तंत्रशुद्ध पद्धतीने चालण्याचे प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात आले. या पुलाच्या माध्यमातून पूर काळात बचाव कार्य कशा पद्धतीने करायचे याचीही माहिती देण्यात आली. यावेळी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, नगरसेवक महेश कोरी, नगरसेविका सुनिता पाटील, क्रांती शिवणे, मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर यांच्यासह विभागप्रमुख, कर्मचारी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. दरम्यान, दुपारनंतर हिरण्यकेशी नदीघाटावर बोटीचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. महापुराच्या काळात मी जीवितहानी होऊ देणार नाही, या उद्देशाने प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीने काम करण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. तीन दिवसांच्या या प्रशिक्षणासाठी गांधीनगर यूथ सर्कल, तसेच नगरसेवक महेश कोरी यांचे सहकार्य मिळाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

दृष्टिक्षेप

- नगरपालिकेतर्फे तीन दिवस आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण

- पूर काळातच बचावाचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण

- बचाव कार्याच्या पद्‌धतीची दिली माहिती

- हिरण्यकेशी नदीवर बोटीचे प्रात्यक्षिक

