लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा दणका ; 13 महिन्यात 15 कारवाया 

कोल्हापूर : चिरिमिरी घेतल्या शिवाय काम न करणाऱ्या प्रवृतीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दणका दिला. विभागाने 13 महिन्यात केलेल्या 25 कारवाईत छोट्यांबरोबर मोठे मासेही जाळ्यात पकडले.

शासकीय अथवा निमशासकीय कार्यालय असो तेथे सर्वसामान्यांची कामे सहज आणि लवकर व्हावीत. भष्ट्राचारमुक्त सर्व व्यवहार व्हावेत हे शासनाप्रमाणे सर्वांनाच अपेक्षित होते. तरीही काही घटकांची प्रवृत्ती ही चिरिमिरी घेतल्या शिवाय कामच करायची नाही अशी असते. अशा प्रवृत्तीवर कारवाई करण्याचे काम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून केले जाते. प्रत्येक कार्यालयाबाहेर लाच घेणे व देणे हा गुन्हा आहे. लाचेची मागणी होत असेल तर तक्रारीबाबतचे फलक लावलेले आहेत. विभागाकडून याबाबत वारंवार प्रबोधनाचीही मोहीम राबविली जाते. याचेच फलीत म्हणजे तक्रारदारांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची तातडीने दखल घेत लाचखोरांवर कारवाईचा सपाटा विभागाने लावला आहे. ऐरवी लाच घेणारा शेवटचा घटक हाती लागायचा. मात्र लाचेच्या यंत्रणेतील मोठे मासे हाती लागत नव्हते. मात्र हे चित्रही बदलले असून मोठे मोसेही विभागाच्या जाळ्यात सापडू लागले आहेत. विभागाने गेल्या वर्षात 22 तर यावर्षीच्या सुरवातीलाच तीन कारवाई केल्या. यात तब्बल 20 लाखांची लाच घेताना सहायक नगरसचानाकाराला जाळ्यात पकडून आक्रमकता स्पष्ट केली. 2020 मधील विभागाती कारवाई अशा :

*संपूर्ण परीक्षेत्रात दाखल गुन्हे - 548

*पुणे विभागातील गुन्ह्यांची नोंद - 123

*परिक्षेत्रातील संशयित - 579

*पुणे विभागातील संशयित - 126

*कोल्हापूर विभागाची कारवाई - 22

