कोल्हापूर - परराज्यातून आठ ते नऊ हजाराचा गांजा परराज्यातून तीन टप्प्यात शहरासह जिल्ह्यात येतो. येथे त्याची तब्बल 32 हजारापर्यंत पोहचते. गांजाचे वीटा, पंढरपूर, सोलापूर व्हाया ओडीशा कनेक्‍शन पोलिसांनी शोधून काढले. ठरवलं तर काळेधंद्यासह अमंली पदार्थाची बेकायदेशीर विक्री मोडून काढता येते. बस्स त्यासाठी वरवरची नव्हे तर मूळापर्यंत जाऊन कारवाईची गरज असते. मटक्‍याप्रमाणे ही गांजाही शहरातून हद्‌पार करण्याचा पोलिसांचा पवित्रा सामान्यांना दिलासा देणारा आहे. वाचा - ऑनलाईन एक रुपया अकौंटवर पाठवला अन आम्ही फसलो, पण तुम्ही राहा दक्ष... शहराच्या विविध भागात छुप्या पद्धतीने गांजाची विक्री सुरू होती. आता पर्यंत गांजा विक्री करणाऱ्या आणि सेवन करणाऱ्यांवर अनेकदा पोलिसांनी कारवाई केली. पण त्याच्या मुळापर्यंत कारवाई कधी झालीच नाही. त्यामुळे शहरात विक्रीसाठी येणारा गांजाला कधी ब्रेक मिळालाच नाही. मटक्‍या विरोधात शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टे यांनी मोका अंतर्गत मुळापर्यंत जाऊन कारवाई केली. यात कोल्हापूर मटक्‍याचे इचलकरंजी, सातारा, मुंबईसह गुजरात कनेक्‍शन शोधून काढले. याप्रकरणी तब्बल 42 जणांवर कारवाई केली. त्याचप्रमाणे त्यांनी गांजाच्या मुळापर्यंत जाऊन कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार राजारामपुरी पोलिसांनी कारवाईचा धडका सुरू केला. शहरात कोठून गांजा येतो त्याची लिंक शोधून त्यातील हस्तकांवर कारवाई सुरू केली. यात गांजाचे वीटा, पंढरपूर, सोलापूर व्हाया ओरीशा असे कनेक्‍शन शोधण्यापर्यंत पोलिसांना यश आले. यात 40 किलोहून गांजा जप्त करून गांजा तस्करांना पोलिसांनी चांगलाच हदरा दिला. लॉकडाऊन काळात बंदोबस्ताचा ताण सांभाळत गांजाच्या मूळापर्यंत करण्यात येत असलेल्या या कारवाईचे स्वागत होत आहे. अशाच पद्धतीची कारवाई येथून पुढे सुरूच राहीली तर निश्‍चित शहरासह जिल्हा अमंली पदार्थ मुक्त होईल अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. 32 हजाराला गांजा विक्री... ओडीशा सारख्या परराज्यातून आठ ते नऊ हजार रुपये किलोला मिळणारा गांजा काळेधंदेवाल्यांकडून तीन टप्प्यात शहर परिसरात येतो. यात कमिशनचे वाटेकरी वाढल्याने त्याची किमंत 32 हजार रुपये इतकी होती अशी धक्कादायक माहिती पोलिस तपासातच पुढे आली आहे.

Web Title: cannabis from other state come to kolhapur district in three phases