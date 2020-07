मच्छीमारांवर यामुळे आली उपासमारीची वेळ

कोल्हापूर ः गतवर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या महापुरात मच्छीमारांचे तब्बल 2 कोटी 65 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. वर्ष पूर्ण होत आले तरीही ही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. कोविड-19 मुळे गेल्या चार महिन्यांत मासेमारी म्हणावी तशी होऊ शकली नाही. बाजारपेठा बंद असल्यामुळे मारलेले मासे विक्रीसाठी योग्य बाजार पेठ उपलब्ध नाही, तरीही यावर्षी अतिवृष्टी आणि महापुराच्या काळात नदीत जाळी सोडू नयेत, तलाव, शेत तळ्यांमध्ये मत्सबीज सोडू नये, असा फतवा काढण्यात आला आहे. म्हणजे जखमेवर मीठ चोळल्यातील हा प्रकार असल्याची नाराजी मच्छीमारांकडून व्यक्त होत आहे. गतवर्षी महापुरामुळे नदी, तलावात, शेत तळ्यांत सोडलेल्या मत्स्यबीज वाहून गेले. जाळ्यांचे नुकसान झाले. शेततळीसुद्धा वाहून गेली. यामुळे मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यात दोन कोटी 65 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. यावर्षी नुकसान होऊ नये म्हणून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमार सहकारी संस्थांनी, मच्छीमार सभासदांनी मासेमारीसाठी पावसाळ्यात विशेषतः अतिवृष्टी-महापुराच्या कालावधीत तलावात व नदीत जाळी-होडी सोडू नयेत. ज्यामुळे महापुरात वाहून जाऊन आर्थिक नुकसान होणार नाही. संस्थांनी याबाबत विशेष दक्षता घ्यावी, असा फतवा काढला आहे. या फतव्यामुळे मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले आहे. जगायचं तरी कसं असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. गतवर्षीचे नुकसान अद्याप भरून काढता आलेले नाही, ती नुकसानभरपाई तातडीने द्यावी, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे. नैसर्गिक पद्धतीने जून-जुलैमध्ये मत्सबीज मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळेच तलावात किंवा मत्स्यतळीमध्ये बीज सोडले जाते. या पाण्यात माशांची वाढ चांगली होते. जखमेवर मीठ चोळण्याचा फतवा आहे. नियमापेक्षा नुकसानभरपाई द्या, अन्यथा मच्छीमारांकडून आत्महत्या होतील.

प्रा. एकनाथ काटकर, महासचिव, अखिल महाराष्ट्र भोई समाज सेवा संघ. संपादन - यशवंत केसरकर

