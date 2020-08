तंटामुक्त अध्यक्ष आता दक्षता समितीचे अध्यक्ष... "या' गावांबाबत झाला निर्णय; माजी सरपंचांकडे सदस्य पदाची जबाबदारी

गडहिंग्लज : कोरोना आपत्ती निवारणासाठी ग्रामस्तरावर दक्षता समिती नेमली आहे. सरपंच या समितीचे अध्यक्ष होते. पण, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे संबंधित गावातील दक्षता समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांवर सोपविण्यात आली आहे. माजी सरपंच दक्षता समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. कोरोनाला तोंड देण्यासाठी ग्रामस्तरावर दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गावस्तरावरील बहुतांश अधिकार या समितीलाच दिले आहेत. या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सरपंचांकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र, कोरोनामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मुदत संपलेल्या या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे दक्षता समितीचे अध्यक्ष कोण असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. दरम्यान, प्रशासकांची नेमणूक झालेल्या ठिकाणी ग्राम दक्षता समितीचे अध्यक्षपद तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांकडे, तर माजी सरपंचांना दक्षता समितीत सदस्यपदी नियुक्त करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. गडहिंग्लज तालुक्‍यात ऐनापूर, औरनाळ, अरळगुंडी, बेळगुंदी, बुगडीकट्टी, चन्नेकुपी, चिंचेवाडी, दुगुनवाडी, दुंडगे, गिजवणे, हलकर्णी, हनिमनाळ, हरळी बुद्रूक, हसुरचंपू, हेब्बाळ जलद्याळ, हेब्बाळ कसबा नूल, हिरलगे, हुनगिनहाळ, इदरगुच्ची, इंचनाळ, जांभूळवाडी, जरळी, नूल, कानडेवाडी, खणदाळ, लिंगनूर तर्फ नेसरी, लिंगनूर कसबा नूल, मांगनूर तर्फ सावतवाडी, मनवाड, मासेवाडी, मुुंगुरवाडी, मुत्नाळ, नंदनवाड, नरेवाडी, निलजी, नौकूड, माद्याळ कसबा नूल, सावतवाडी तर्फ नेसरी, शेंद्री, शिंदेवाडी, शिप्पूर तर्फ आजरा, तळेवाडी, तेगिनहाळ, तेरणी, तुप्पूरवाडी, उंबरवाडी, वडरगे, वाघराळी या 48 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे गावातील ग्राम दक्षता समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांकडे आली आहे. संपादन - सचिन चराटी

