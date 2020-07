राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील नव्या शिक्षण पद्धतीत आहेत 'ही' आव्हाने...

कोल्हापूर - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतो आहे. विद्यार्थ्यांत वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याची संकल्पना त्यात अंतर्भूत केली आहे. एखादी कला शिकण्याचा मार्गही उपलब्ध केला आहे. उच्च शिक्षणातील संशोधन व नवनिर्मितीला चालना देण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, कला, माणुसकी (आरोग्य, शेती व पर्यावरण) यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे व्यावसायिक शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल. एकूणच हे धोरण चांगले आहे. मात्र, अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, इतकीच अपेक्षा आहे. त्यात असलेल्या मुद्यांबाबत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी साधलेला हा संवाद. कौशल्य शिक्षणाची ‘सृजनआनंद’ची कोल्हापुरात मुहूर्तमेढ

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कौशल्याधारित शिक्षणाला महत्त्व दिले आहे. कोल्हापुरातील मुक्त सैनिक वसाहतीत सृजनआनंद विद्यालयाने त्याची मुहूर्तमेढ ३५ वर्षांपूर्वीच रोवली. शिक्षण सहसंचालक पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर लीलाताई पाटील यांनी ही संकल्पना सत्यात आणली. पहिली ते चौथीतील विद्यार्थ्यांना ज्ञानरचनावादावर आधारित शिक्षण येथे दिले जात आहे. मराठी माध्यमांत ही शिक्षण प्रणाली आहे. कृतिशील शिक्षण देत अनुभवातून शिक्षणाचा पाठ विद्यार्थ्यांना दिला जातो. प्रयोगशील, उपक्रमशील शिक्षण, गटकाम-प्रकल्प, वैयक्तिक लक्ष व मार्गदर्शन, ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत. पालकांच्या सहभागाला यात महत्त्व दिले जाते. त्यासह आवश्‍यक तेथे ई-लर्निंग, संगणक शिक्षण दिले जाते. भयमुक्त, समाज सहभाग, क्षमतेनुसार शिक्षण याही शिक्षणाच्या बाजू असल्याने विद्यालयाकडे दरवर्षी विद्यार्थ्यांचा प्रवेशासाठी ओढा असतो. तासिका पद्धतीने शिक्षण दिले जात असून, विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव दिला जातो. अभ्यास सहलीतून विद्यार्थ्यांचे बौद्धिक क्षेत्र विस्तारण्यावर भर दिला जातो. विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा गुणांना चालना देण्यासाठी प्रशस्त क्रीडांगण आहे. तज्ज्ञ शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाकडे लक्ष पुरवितात. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत शिक्षण क्षेत्रांतील मान्यवरांची मते शिक्षणात कौशल्य ओळख

चांगली बाब

शैक्षणिक धोरण बदलाचा हा बऱ्याच वर्षांपूर्वीचा पॅटर्न होता. वेगवेगळे शिक्षण आयोग आले, त्यांनी काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यातील कोणत्या शिफारशी स्वीकारायच्या, याचा अधिकार शासनाचा असतो. आठवीपासून तंत्र किंवा व्यावसायिक कौशल्य अभ्यासक्रमाची विद्यार्थ्यांना ओळख दिली जाणार आहे. ही बाब चांगली आहे. आयटीआयमध्येही आठवी पास झालेल्यांसाठी वेल्डर ट्रेड, शिवणकाम असे अनेक कोर्सेस आहेत, त्यांचा ओढा वाढेल. उर्वरित अभ्यासक्रम ११ वीनंतर पुढे घेता येण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास ज्या विद्यार्थ्यांची बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास झाला असेल. असेच विद्यार्थी आयटीआयच्या अन्य तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना येतील. त्यामुळे त्यांना एखाद्या विषयाचे कौशल्य चांगल्या प्रकारे आत्मसात करता येणे शक्‍य होईल, हीसुद्धा चांगली बाब आहे.

- आर. एस. मुंडासे, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था. बदलात वर्गाची रचना नव्याने व्हावी

पुस्तकी ज्ञान सोडून कौशल्यावर आधारित व्यवस्था त्याचवेळी होती. त्याचीच पुनरावृत्ती नव्या शैक्षणिक धोरणात होत आहे. या धोरणाची किती सक्षमपणे अंमलबजावणी होते यावर या धोरणाचे यश अवलंबून राहाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण स्तरावरच पालकांना मुलांचा कल पाहता येईल. १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होईल. अगदी पाचवी तसेच आठवीलाही बोर्डाच्या धर्तीवर परीक्षा सुरू होतील. सेमिस्टर पद्धत सुरू होऊन सहामाही आणि वार्षिक असे दोन भाग होतील. त्यावर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी मोजली जाईल. पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण सक्तीचे केल्याने राज्य मंडळ, केंद्रीय बोर्ड असा भेदाभेद राहाणार नाही. कौशल्य आणि तंत्रशिक्षणावर शासनाने भर दिल्याने त्यानुसार वर्ग खोल्यांची रचना होणे गरजेचे आहे. ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक ही संकल्पनाच योग्य आहे.

- महावीर माने, निवृत्त शिक्षण संचालक. खासगी शिक्षण व्यवस्थेला धोका नाही

शासनाची शिक्षण पद्धती करताना महाराष्ट्रातील आणि देशातील दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकांची जनमत चाचणी घेतली आहे. नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेतल्या आहेत. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम केला. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी. हे शैक्षणिक धोरण निश्‍चित चांगले असेल. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून जे बदल अपेक्षित होते, ते झाले. खासगी शिक्षण व्यवस्थेला संधी आहे. बदलत्या अभ्यासक्रमानुसार स्वतःच्या रचनेत बदल करावा लागेल. काळानुरूप बदल हे स्वीकारले पाहिजे. स्वतःला बदलत राहणे, अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे खासगी शिक्षण व्यवस्थेला कोणताही धोका नाही. चाटे शिक्षण समूहाला यात चांगले भविष्य दिसते.

- प्रा. डॉ. भारत खराटे, संचालक,

चाटे शिक्षण समूह,

कोल्हापूर विभाग ‘मिशन एज्युकेशन’ देशाला नवी दिशा देणारे

तीन ते सहा वयोगटांतील अभ्यासक्रम व अंमलबजावणीवर नियंत्रण नव्हते. या वयोगटाचा धोरणात समावेश झाल्याने लहान वयापासून शिक्षणास चालना मिळेल. लेखीऐवजी प्रात्यक्षिकांवर भर दिल्याने पोपटपंची थांबेल. शिक्षणावर ६ टक्के खर्चाची मागणी सातत्याने होत होती. मात्र, चार टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त हा खर्च झाला नाही. जीडीपीतून ६ टक्के खर्च होणार असल्याने भौतिक सुविधा, ऑनलाईन शिक्षण, ई लर्निंग, डिजिटल वर्ग, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अद्ययावत होतील. ६ ते १४ वयोगटाऐवजी हा गट आता १८ वर्षांपर्यंत केल्याने शिक्षणाची बांधिलकी अधिक वाढेल. मातृभाषेतून शिक्षण सुविधा उपलब्ध झाल्याने अनिश्‍चितता संपुष्टात येईल. शिक्षणातील भेदाभेद करणारी दुहेरी व्यवस्था राहणार नाही. एकंदरीतच मिशन एज्युकेशन देशाच्या शिक्षणास उंचीवर घेऊन जाणारे व नवी दिशा देणारे ठरेल.

- संपत गायकवाड, निवृत्त शिक्षण संचालक. लॉ शिक्षणाचा विचार नव्या धोरणात व्हावा नवीन शैक्षणिक धोरणात लॉ (कायदा) शिक्षणात कोणताही बदल तूर्तास नाही. बार कौन्सील ऑफ इंडिया सारखी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असल्यामुळे हा निर्णय झाला आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया भाग -४ मध्ये याचा उल्लेख आहे. त्यात बदल झालेले आहेत. ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे कौन्सिल आहेत. त्या ठिकाणी बदल केलेला नाही. मेडिकल आणि लॉ शिक्षणात बदल केलेला नाही. बारावी आणि पदवीनंतर सीईटीद्वारे लॉ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश होतो. त्या ठिकाणी बदल होत असला तर लॉ अभ्यासक्रमाबाबतही बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल आणि इतर निर्णय घेणाऱ्या शासनाच्या यंत्रणांनी याचाही विचार करावा. शिक्षण पद्धतीत कौशल्याचा अभ्यासक्रम येत असला तर लॉ शिक्षण हे जनमानसांशी निगडित आहे. त्याचाही विचार नव्या पद्धतीने झाला पाहिजे, असे वाटते.

- डॉ. मंगला पाटील-बडदरे, माजी प्राचार्या. या वर्षी दहावी, बारावी परीक्षा होणारच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. पाचवी आणि आठवीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल. असे असले तरी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दहावी आणि बारावीची बोर्ड परीक्षा जुन्या पद्धतीप्रमाणेच होणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाचे अध्यादेश अद्याप स्थानिक पातळीवर न मिळाल्याने पालक आणि शिक्षकांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे, असे शिक्षण तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. (संकलन : युवराज पाटील, लुमाकांत नलवडे, संदीप खांडेकर, ओंकार धर्माधिकारी) संपादन - मतीन शेख

