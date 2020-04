आमच्या मुलांना काहीतरी खायला द्या ओ... ही हाक ऐकताच चाईल्डलाईन आली धावून...

कोल्हापूर - त्यांचे सहा जणांचे कुटुंब. येथील न्यू पॅलेस परिसरात राहते. वडील गवंड्याच्या हाताखाली काम करतात तर आई धुणी भांडी करते. दहा वर्षाखालील चार मुली व एक मुलगा. वडीलांच्या कामाच्या ठिकाणीच पत्र्याच्या शेडमध्ये ते राहतात. गुढीपाडव्यानिमित्त वडील व मुलगा आपल्या गावी विजापूरला गेले. लॉकडाऊनची घोषणा झाली आणि वडील तिकडेच अडकून पडले. इकडे आईचे कामही थांबले. पहिले काही दिवस शिल्लक सामानावर काढले. मात्र दिवस जातील तसे धान्य संपू लागले. दोन दिवस तर उपाशीच दिवस काढला. कोणीतरी त्यांची ही परिस्थिती 'चाईल्डलाईन'च्या 1091 या हेल्पलाईनवर सांगितली. 'चाईल्डलाईन' त्वरीत त्यांच्या मदतीला सरसावले आणि महिनाभर पुरेल इतके जीवनावश्‍यक साहित्य त्यांना दिले. हे झाले एक प्रातिनिधिक उदाहरण. मात्र, कोल्हापूर शहरात अशी अनेक स्थलांतरीत कुटुंबे कामानिमित्त आली आहेत. कोण मोठ्या इमारतीच्या बांधकामावर काम करताहेत, तर काही रस्त्याची कामे करतात. दररोज कमवू तेवढेच खायचे, अशी परिस्थिती असलेल्या या कामगारांचा प्रश्‍न गंभीर बनला. तर त्यांच्या मुलांवर उपासमारीची वेळ आली. असे असताना चाईल्डलाईनने अशा कुटुंबासाठी तसेच मुलांसाठी मदतीचा हात दिला आहे. वाचा - कोरोनाचं आणि वटवाघूळांच काय कनेक्शन ? लोक का देत आहेत वटवाघूळांना त्रास ? 24 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देश लॉकडाऊन होणार असल्याचे जाहीर केले. तेंव्हापासून काम नाही, पगार नाही आणि पगार नाही त्यामुळे खाणार काय ? असा प्रश्‍न या स्थलांतरीत कुटुंबाना पडला. पहिले काही दिवस शिल्लक असलेल्या अन्नधान्यावर काढले. साहित्य संपले, पैसेही संपले. लॉकडाऊन संपल्याशिवाय काम सुरू होणार नाही. तोपर्यंत जगायचे कसे असा प्रश्‍न असतानाच चाईल्डलाईनशी त्यांचा संपर्क आला. एप्रिल महिन्यात एकूण 29 कुटुंबानी आमच्या मुलांना काहीतरी खायला द्या ? अशी साद घालत 'चाईल्डलाईन'कडे मदत मागितली आणि 'चाईल्डलाईन'नेही शासन व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने त्यांना मदतीचा हात दिला. लॉकडाऊनमुळे सर्वजण घरी आहेत. मुलांच्या शाळा बंद आहेत. संचारबंदी असल्याने घराबाहेर खेळायलाही जाता येत नाही. अशावेळी लहान मुलांमध्ये चिडचिड करणे, खाण्याचे हट्ट, बाहेर जाण्यासाठी तगादा लावणे, वागण्यात बदल अशी लक्षणे आढळल्यास त्यांच्या समुपदेशनाची गरज आहे. अशा पालकांनी 1091 या संपर्क क्रमांकावर किंवा फेसबुक पेजवर संपर्क साधण्याचे आवाहनही 'चाईल्डलाईन'ने केले आहे. शहरात अनेक स्थलांतरीत कुटुंबे आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कामे बंद असल्याने त्यांच्याकडे मुलांना रोजचे जेवणही देता येत नाही. त्यातील 29 कुटुंबानी 'चाईल्डलाईन'शी संपर्क साधला. त्यांना त्वरीत गहू, तांदुळ, तेल, कडधान्ये आदींची मदत देण्यात आली.

- अनुजा खुरंदळ, समन्वयक

