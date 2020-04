कोल्हापूर : लॉकडाउनच्या कालावधीत शहरातील हवेचे प्रदूषण 50 टक्‍क्‍यांनी घटले आहे. प्रदूषणातून सल्फर डायऑक्‍साईडचे 40, नायट्रोजन डायऑक्‍साईड 25, तर अतिसूक्ष्म धूलिकणांचे 50 टक्‍क्‍यांनी प्रमाण कमी झाले. शिवाजी विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र अधिविभागाने केलेल्या पाहणीत हा निष्कर्ष नोंदविला आहे. विभागप्रमुख डॉ. पी. डी. राऊत यांनी ही माहिती दिली. दाभोळकर कॉर्नर, महाद्वार रोड, शिवाजी विद्यापीठ परिसरातील हवेतील प्रदूषकांच्या प्रमाणांचे निरीक्षण केले. लॉकडाउनपूर्वी अर्थात 16 ते 22 मार्च, तर लॉकडाउनमधील 6 ते 12 एप्रिल कालावधीतील प्रदूषकांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. सल्फर डायऑक्‍साइड, नायट्रोजन डायऑक्‍साईड व सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण मोजण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावर हवेच्या गुणवत्तेचे मानांकन 24 तासांत केलेल्या पाहणीनुसार निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार सल्फर डायऑक्‍साईड व नायट्रोजन डायऑक्‍साईड प्रत्येकी 80, तर सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण 100 म्युजीपर मीटर क्‍यूबइतके आहे. पाहणीत विभागाचे चेतन भोसले, अजय गौड, अमित माने व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

Web Title: The city is taking a breath of breath; Air pollution is reduced by 50 percent